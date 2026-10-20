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Evander Holyfield

„Van füle ehhez?” – Megőrül az internet Kunu Márió és Evander Holyfield szürreális budapesti találkozójától!

15 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A botrányhős énekes a bokszlegenda Evander Holyfield oldalán tűnt fel egy luxusétteremben. Kunu Márió szerelmes dalt énekelt „speciálba”, amit a sportoló láthatóan imádott.
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Evander Holyfieldkunu máriótalálkozás

Teljesen megdöbbentette az embereket az a váratlan és rendkívül különleges találkozás, amely egy exkluzív fővárosi étteremben zajlott le. Kunu Márió ugyanis a nemzetközi ökölvívás egyik legikonikusabb alakjának adta elő az egyik legismertebb slágerét, a pillanatot pedig azonnal felkapta a TikTok is, ahol már több mint 40 ezer kedvelésnél jár a videó. A magyar előadó és a legendás sportoló váratlan közös pillanata azonnal lázba hozta a rajongókat, a felvétel pedig futótűzként terjedt az interneten.

Kunu Márió nem akárkinek énekelt.
Kunu Márió kimaradás helyett ezúttal szerelmes dalt énekelt egy bokszlegendának (Fotó: Instagram)

Kunu Márió Evander Holyfieldnek szerenádozott

Kunu Márió Hey lány című fülbemászó szerelmes dalát adta elő a világhírű vendégnek. Első hallásra persze szokatlan választásnak tűnhetett a romantikus nóta egy olyan kőkemény ökölvívónak, aki négyszeres nehézsúlyú világbajnokként vonult be a sporttörténelembe, és az egyetlen bokszoló, aki két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. A produkció mégis tökéletesen működött: a legendás sportoló széles mosollyal és látható elismeréssel fogadta a szerenádot, majd a dal végén kezet rázott Márióval. Az énekes büszkén osztotta meg a felvételt a közösségi oldalán a Kedvenc bokszolómmal felirattal.

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@kunumarioofficial_ Kedvenc boxolom🫡 @Evander Holyfield #kunumarioofficial #kunumario #nekedbe #evenderholyfield #nekedbemost ♬ Héy Lány - Mario

Az a bizonyos harapás még mindig beszédtéma

A hozzászólók természetesen azonnal felidézték a bokszvilág leghíresebb botrányát, az 1997-es „Fülharapós meccset”, amikor Mike Tyson a harmadik menetben dühében leharapott egy darabot Holyfield jobb füléből: „Van füle ehhez a remek zenéhez” – írta valaki ironikusan a TikTokon, sokan pedig az előadót méltatták: „Mondhatnak bármit, de a hangja az valami brutál. Légy szerencsés egy életen át egy legendával egy asztalnál, bravó!” Akadtak persze olyanok is, akik szerint a Kimaradás vagy egy vagány angol nyelvű sláger jobb választás lett volna erre az estére, de a jelenet így is felejthetetlen marad. A humoros megjegyzések mögött pedig ott rejtőzik a tény, hogy a fülharapás óta Tyson és Holyfield már régen kibékült, sőt, nemrégiben még közös, fül alakú cannabisos gumicukor-vállalkozást is indítottak „Holy Ears” néven.

Holyfield nem először hódította meg Budapestet

A világbajnok számára ráadásul egyáltalán nem idegen a magyar főváros világa. Holyfield korábban is járt már Budapesten díszvendégként, fellépett bokszgálán, tartott edzést fiatal magyar tehetségeknek, és igazi közönségkedvencként forgatott videót a Parlamentben, ahol még egy rögtönzött árnyékboksszal is búcsúzott a várostól. Sőt, korábbi látogatása során a Karmelita kolostorban Orbán Viktor is fogadta őt a teraszán. A budapesti exkluzív vacsora és a Kunu Márióval közös rögtönzött szerenád most egy újabb szürreális, mégis szórakoztató fejezettel bővítette a sportlegenda magyar kalandjainak a történetét.

 

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