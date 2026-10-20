„Van füle ehhez?” – Megőrül az internet Kunu Márió és Evander Holyfield szürreális budapesti találkozójától!

Teljesen megdöbbentette az embereket az a váratlan és rendkívül különleges találkozás, amely egy exkluzív fővárosi étteremben zajlott le. Kunu Márió ugyanis a nemzetközi ökölvívás egyik legikonikusabb alakjának adta elő az egyik legismertebb slágerét, a pillanatot pedig azonnal felkapta a TikTok is, ahol már több mint 40 ezer kedvelésnél jár a videó. A magyar előadó és a legendás sportoló váratlan közös pillanata azonnal lázba hozta a rajongókat, a felvétel pedig futótűzként terjedt az interneten.

Kunu Márió kimaradás helyett ezúttal szerelmes dalt énekelt egy bokszlegendának (Fotó: Instagram)

Kunu Márió Evander Holyfieldnek szerenádozott

Kunu Márió Hey lány című fülbemászó szerelmes dalát adta elő a világhírű vendégnek. Első hallásra persze szokatlan választásnak tűnhetett a romantikus nóta egy olyan kőkemény ökölvívónak, aki négyszeres nehézsúlyú világbajnokként vonult be a sporttörténelembe, és az egyetlen bokszoló, aki két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. A produkció mégis tökéletesen működött: a legendás sportoló széles mosollyal és látható elismeréssel fogadta a szerenádot, majd a dal végén kezet rázott Márióval. Az énekes büszkén osztotta meg a felvételt a közösségi oldalán a Kedvenc bokszolómmal felirattal.