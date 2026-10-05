Szerelem a színpadon és az életben – ilyen volt Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva legendás kapcsolata – galéria

Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva a magyar színjátszás két megkerülhetetlen alakja volt. Tehetségük külön-külön is generációkat nyűgözött le, közös szerepléseiknek azonban egészen különleges ereje volt.

Az Utazás a koponyám körül című film főszereplő színművészei, Ruttkai Éva az író felesége és Latinovits Zoltán az író szerepében - 1970

Fotó: Fortepan / Révész György / B. Müller Magda

Ilyen volt Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva legendás szerelme

Már 1961-ben együtt dolgoztak a Magyar Rádió Rómeó és Júlia című rádiójátékának felvételén. Néhány évvel később A viterbói lányok rádióváltozatában, majd Az orvos dilemmája színpadi előadásában is egymás partnerei voltak.

Közös munkáik egyik legismertebb darabja az Utazás a koponyám körül című film. Latinovits Karinthy Frigyest, Ruttkai pedig az író feleségét alakította. A forgatáson készült fényképeken hol kettesben, hol Pécsi Sándor, Venczel Vera és más kiváló színészek társaságában láthatók.

Később a Volt egyszer egy család forgatásán is együtt álltak kamera elé. A színpadi és filmes képeket Ruttkai Éva közös otthonukban készült, személyesebb hangulatú portréi egészítik ki.

A régi felvételeken két rendkívüli művész és egy különleges kapcsolat emléke elevenedik meg.