Véget vetett az életének a 36 éves énekesnő – férje talált rá az erdőben

Öngyilkosságot követett el Lauren Bennett brit énekesnő, aki az LMFAO 2011-es világslágerében, a Party Rock Anthem című dalban is közreműködött – állapította meg a haláleset körülményeit vizsgáló hatósági eljárás.

Öngyilkos lett Lauren Bennett, az LMFAO slágerének énekesnője Fotó: AdMedia

Öngyilkos lett Lauren Bennett, az LMFAO slágerének énekesnője

A 36 éves énekesnőt május 29-én férje találta meg a kenti Meophamban található otthonuk közelében. Bennett aznap reggel azzal indult el otthonról, hogy sétálni megy.

A maidstone-i Kent és Medway halottkémi bíróság pénteki meghallgatásán elhangzott, hogy az énekesnő 2026 januárjában súlyos mentális egészségi válságon ment keresztül, és azóta is folyamatosan pszichés nehézségekkel küzdött. A meghallgatáson Bennett testvére, mostohatestvére és sógornője is jelen volt.

Az énekesnő halálhírét korábban egykori lányegyüttese, a G.R.L. tagjai jelentették be. Megható búcsúüzenetükben Lauren Bennettet „gyönyörű lélekként” jellemezték, és hangsúlyozták, hogy nagyon fog hiányozni nekik.

Az énekesnő férje, Kenny Wormald a rendőrségnek elmondta, hogy még félálomban volt, amikor Lauren Bennett reggel 9 óra körül elindult otthonról sétálni. Miután felesége nem tért haza, a férfi az énekesnő édesapjával együtt keresni kezdte. A telefon helymeghatározó funkciójának segítségével végül egy közeli erdős területen találtak rá.

A bírósági meghallgatáson felolvasták az énekesnő édesapjának, Richard Bennettnek a nyilatkozatát is. A férfi úgy fogalmazott, hogy lánya „csodálatos életet élt”: mindössze 17 évesen lemezszerződést kötött, majd egyedül költözött az Egyesült Államokba, hogy megvalósítsa zenei álmait.

Jyoti Gill helyettes halottkém a meghallgatáson elmondta, hogy Lauren Bennett halálakor speciális mentálhigiénés szakellátásban részesült. Az énekesnő januárban néhány napra kötelező pszichiátriai kezelés alá került, ezt követően pedig súlyos lelki szenvedéssel küzdött.

A szakember kiemelte, hogy Bennett többször is jelezte, hogy a számára felírt gyógyszerek hatásai miatt továbbra is jelentős panaszai vannak. Néhány nappal a halála előtt még találkozott a mentális egészségéért felelős szakemberekkel.