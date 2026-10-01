Gyerekei közölték a lesújtó hírt: meghalt a legendás tévés

Életének 86. évében meghalt Dame Esther Rantzen, a brit televíziózás egyik legmeghatározóbb alakja és ünnepelt műsorvezetője. A szomorú hírt a családja jelentette be, akik egy rendkívül érzelmes és szívbemarkoló közleményben búcsúztak a közkedvelt műsorvezetőtől. Rantzen neve nemcsak a képernyőről, hanem fáradhatatlan jótékonysági munkájáról is ismert volt.

Legendás tévés távozott: hatalmas űrt hagy maga után - Fotó: Unsplash

A legendás műsorvezetőnél még 2023-ban diagnosztizáltak végstádiumú tüdőrákot, a betegséggel vívott harcot végül tegnap, 2026. szeptember 30-án veszítette el. Gyermekei – Miriam, Rebecca és Joshua – a Press Association hírügynökségnek eljuttatott közleményükben úgy fogalmaztak: „Imádott édesanyánk, Dame Esther Rantzen, a mai napon elhunyt. Ő volt a mi napsugarunk.” Hozzátették, hogy bár mérhetetlenül hiányozni fog nekik, hálásak, amiért végre megnyugvásra lelt imádott férje, Desmond Wilcox mellett.

A legendás tévés 21 éven át vezette Nagy-Britannia kedvenc műsorát

Esther Rantzen generációk számára jelentette a minőségi televíziózást. A legmeghatározóbb sikert a BBC That's Life! című fogyasztóvédelmi és magazinműsorával érte el, amelyet elképesztő ideig, 21 éven keresztül vezetett. A műsor védjegyévé vált az oknyomozó riportok, az emberi történetek és a finom humor sajátos keveréke, ami miatt milliók zárták a szívükbe a tévést.

Nemcsak beszélt a problémákról, tett is ellenük

Rantzen nem elégedett meg azzal, hogy a képernyőn keresztül mutasson be igazságtalanságokat.

A gyermekek védelmében: 1986-ban alapította meg a Childline elnevezésű segélyvonalat, amely kiszolgáltatott és bajba jutott gyermekek tízezreinek nyújtott és nyújt a mai napig mentőövet.

1986-ban alapította meg a elnevezésű segélyvonalat, amely kiszolgáltatott és bajba jutott gyermekek tízezreinek nyújtott és nyújt a mai napig mentőövet. Az idősek magánya ellen: Később az idős generáció felé fordult, és létrehozta a The Silver Line nevű ingyenes hálózatot, amellyel a magányosan élő szépkorúaknak biztosítottak támogató beszélgetéseket.

Az utolsó harc: az aktív eutanáziáért küzdött

Élete utolsó szakaszában Rantzen a méltóságteljes halál, az asszisztált öngyilkosság legalizálásának egyik leghangosabb szószólója lett az Egyesült Királyságban. Nyíltan beszélt arról, hogy tervezte a svájci Dignitas klinika felkeresését, ám alig néhány hete elárulta: fizikailag már annyira legyengült, hogy képtelen lenne elutazni az országba. Mindvégig hitt abban, hogy a gyógyíthatatlan betegeknek joguk kellene, hogy legyen dönteni a saját végükről.