„Andie MacDowell jött oda hozzám” – Lékai-Kiss Ramóna elárulta, mi történt a kulisszák mögött a párizsi show-n

Lékai-Kiss Ramóna márka nagykövetként meghívást kapott a L’Oreal Paris Le Défilé párizsi bemutatójára, ahol más országok képviselőivel és jó néhány világsztárral vonulhatott együtt a kifutón. A modellek között volt többek között Kendall Jenner, Jane Fonda, Kristen Bell, Eva Longoria, Heidi Klum és Andie MacDowell, valamint Céline Dion is, aki I’m Alive című dalának előadásával zárta az estet. Rami most lapunknak mesélt a fantasztikus élményről, amivel kapcsolatban néhány kulisszatitkot is kikotyogott.

Lékai-Kiss Ramóna a 2026-os Le Défilé Show-n vonult, ahol számos világsztárral is találkozott (Fotó: Aurore Marechal/GettyImages)

Már önmagában nagy megtiszteltetés, hogy Lékai-Kiss Ramóna egy párizsi show-n vonulhatott végig, az Eiffel-torony lábánál felállított impozáns kifutón, de hogy mindezt úgy tehette, hogy közben jó néhány világsztárral is találkozhatott, azt még maga sem fogta fel.

„Még most sem térek magamhoz, annyira fantasztikus élmény volt. Le sem tudom írni szavakkal. Egész nap ott voltunk, próbáltunk, készültünk, beszélgettünk, aztán egy pillanat alatt már vége is lett az egésznek. De próbáltam, amennyire csak lehet, jelen lenni, és megélni minden pillanatát” – kezdte a színésznő.

Ha nem lettek volna világsztárok körülöttünk, csak nők a világ minden pontjáról, akkor is felejthetetlen élménnyel gazdagodtam volna. Hiszen már önmagában hihetetlen az Eiffel-torony lábánál vonulni este 9 órakor azelőtt a tömeg előtt, egy olyan ruhában, ami egy párizsi divatbemutatón szerepelt. De még ott voltak a világsztárok is, és az egész még sokkal impozánsabb volt, mint képzeltem

– mesélte.

Lékai-Kiss Ramóna férje igazán büszke lehet, hogy kedvese a világ legszebb női között vonult fel (Fotó: Aurore Marechal/GettyImages)

Lékai-Kiss Ramóna Eva Longoriával együtt készült

Raminak természetesen beszélgetni is volt lehetősége a sztárokkal, sőt együtt készülődtek a show előtt.

„Egyszerre három fodrász dolgozott a hajamon, 20 másodpercenként kérdezték, hogy komfortosan érzem-e magam, biztos, hogy jó lesz-e ez a ruha. Közben masszírozták a kezem, hogy a manikűröm tökéletesen mutasson a kifutón, úgyhogy tényleg azt éreztem, hogy bilibe lóg a kezem, és nem létezik, hogy ez most megtörténik” – mondta nevetve.

Miközben a hajamat készítették, a mellettem lévő fodrász székben ült Eva Longoria, egy kis flip-flopban, farmer gatyában és mosolygott rám. Mellette ott volt Andie MacDowell, és ő is készülődött. Szóval a világsztárok sem a szállodai szobájukban készültek, hanem ugyanott, ahol mindenki más, és végtelenül aranyos volt mindenki. Úgyhogy azt hiszem, ezt az estét sose fogom elfelejteni

– folytatta.