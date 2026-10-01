„Andie MacDowell jött oda hozzám” – Lékai-Kiss Ramóna elárulta, mi történt a kulisszák mögött a párizsi show-n

Lékai-Kiss Ramóna márka nagykövetként meghívást kapott a L’Oreal Paris Le Défilé párizsi bemutatójára, ahol más országok képviselőivel és jó néhány világsztárral vonulhatott együtt a kifutón. A modellek között volt többek között Kendall Jenner, Jane Fonda, Kristen Bell, Eva Longoria, Heidi Klum és Andie MacDowell, valamint Céline Dion is, aki I’m Alive című dalának előadásával zárta az estet. Rami most lapunknak mesélt a fantasztikus élményről, amivel kapcsolatban néhány kulisszatitkot is kikotyogott.
Már önmagában nagy megtiszteltetés, hogy Lékai-Kiss Ramóna egy párizsi show-n vonulhatott végig, az Eiffel-torony lábánál felállított impozáns kifutón, de hogy mindezt úgy tehette, hogy közben jó néhány világsztárral is találkozhatott, azt még maga sem fogta fel.
„Még most sem térek magamhoz, annyira fantasztikus élmény volt. Le sem tudom írni szavakkal. Egész nap ott voltunk, próbáltunk, készültünk, beszélgettünk, aztán egy pillanat alatt már vége is lett az egésznek. De próbáltam, amennyire csak lehet, jelen lenni, és megélni minden pillanatát” – kezdte a színésznő.
Ha nem lettek volna világsztárok körülöttünk, csak nők a világ minden pontjáról, akkor is felejthetetlen élménnyel gazdagodtam volna. Hiszen már önmagában hihetetlen az Eiffel-torony lábánál vonulni este 9 órakor azelőtt a tömeg előtt, egy olyan ruhában, ami egy párizsi divatbemutatón szerepelt. De még ott voltak a világsztárok is, és az egész még sokkal impozánsabb volt, mint képzeltem
– mesélte.
Lékai-Kiss Ramóna Eva Longoriával együtt készült
Raminak természetesen beszélgetni is volt lehetősége a sztárokkal, sőt együtt készülődtek a show előtt.
„Egyszerre három fodrász dolgozott a hajamon, 20 másodpercenként kérdezték, hogy komfortosan érzem-e magam, biztos, hogy jó lesz-e ez a ruha. Közben masszírozták a kezem, hogy a manikűröm tökéletesen mutasson a kifutón, úgyhogy tényleg azt éreztem, hogy bilibe lóg a kezem, és nem létezik, hogy ez most megtörténik” – mondta nevetve.
Miközben a hajamat készítették, a mellettem lévő fodrász székben ült Eva Longoria, egy kis flip-flopban, farmer gatyában és mosolygott rám. Mellette ott volt Andie MacDowell, és ő is készülődött. Szóval a világsztárok sem a szállodai szobájukban készültek, hanem ugyanott, ahol mindenki más, és végtelenül aranyos volt mindenki. Úgyhogy azt hiszem, ezt az estét sose fogom elfelejteni
– folytatta.
Andie MacDowell maga szólította meg Ramit
A Megasztár műsorvezetője azt is elárulta, a szupersztárok milyenek testközelből, a csillogás és a reflektorfény mögött.
Amikor kicsit elveszve éreztem magam, és ott álltam, akkor Andie MacDowell jött oda hozzám, és kereste a kapcsolódási pontot. Megkérdezte, hogy honnan jöttem, beszélgettünk, mondta, hogy „figyelj, látom, hogy izgulsz, de nem kell aggódnod, mert bár ez egy kifutó, de mi nem modellek vagyunk, szóval csak élvezd és mosolyogj, add át magad ennek az egésznek.” Annyira kedves volt
– idézte fel a színésznő szavait.
„De mindannyian elképesztőek voltak. Jane Fondától kérdeztem, hogy esetleg megengedne-e egy fotót, és csak annyit mondott, hogy »Viccelsz? Nekem megtiszteltetés«. De ugyanilyen volt Kendall is például, és tényleg mindenki olyan volt, amilyennek képzeltem. Kristen Bell, akit én nagyon-nagyon szeretek, és a megnyilvánulásai alapján egy nagyon vicces karakternek gondoltam, és így is van. Amikor odamentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy esetleg egy fotót készíthetünk-e, mondta, hogy »Hú, ne haragudjak, de nem.« És mondtam, hogy »Persze, megértem, ne haragudjon.« Erre rám nézett, hogy »Bolond vagy? Csak vicceltem.« Akkor ő húzott magához, hogy csináljunk egy képet” – emlékezett vissza nevetve Rami.
Céline Dion fellépéséről a szereplők sem tudtak
Bár több próba is volt az esemény előtt, de az énekesnő egyiken sem volt jelen, és a szereplését az utolsó pillanatig titokban tartották.
„Napközben nyilván próbáltunk egyet, és volt ott egy énekesnő, akiről azt mondták, hogy énekelni fog. Nem ismertem, ezért azt gondoltam, hogy egy francia énekesnőről van szó. Megvolt a koreográfia is: amikor ő végez a dalával, mi körbeálljuk, megtapsoljuk, majd közösen, a lányokkal kivonulunk. Amikor már ott álltunk, hogy mindenki egyesével vonult, felsorakoztunk, de tényleg úgy képzeld el, hogy mindannyian ott voltunk: Eva Longoria és Kendall Jenner is mellettem állt, nem volt semmilyen megkülönböztetés ” – magyarázta.
Aztán ránk nézett a szervező, és csak annyit mondott: »Girls, surprise!« Ekkor megjelent Céline Dion, és azt mondta: »Hello, ladies!«, majd elkezdett énekelni. Akkor esett le, hogy valójában nekünk sem árulták el, hogy ő érkezik. A próbán pedig csak egy dublőr szerepelt, mert nem akarták lelőni a meglepetést, hogy ő lesz a fellépő. Zseniális volt! A végén nagyjából két centire volt tőlem, és még egy puszit is küldött, amikor látta, hogy videózom. Hihetetlen ez az egész
– zárta a beszélgetést még mindig az élmények hatása alatt Ramóna.