Titokban férjhez ment Lil G: Mesébe illő fotókkal jelentette be a nagy hírt a rapper

Megadta a módját a bejelentésnek a népszerű egykori rapperlány. Lil G, azaz Laskai Lili a közösségi oldalain megosztott esküvői fotókkal tudatta követőivel, hogy hivatalosan is összekötötte életét szerelmével, Horváth Márkkal. A menyasszony nem hosszú és részletes beszámolóval tudatta a hírt a rajongóival, inkább a fényképekre bízta a boldogságuk kifejezését: „Mr. & Mrs. Horváth” – olvasható a képek mellett egy fehér szív kíséretében, ahol természetesen friss férjét, Márkot is megjelölte.
Lil G párja felejthetetlen körülmények között kérte meg anno az egykori rapper kezét
A figyelmes követőknek az is azonnal feltűnt, hogy az influenszer már a közösségi platformon látható nevét is átírta, a profilján ma már Horváth Lili néven szerepel. A pár szerelmi története korábban is tartogatott látványos pillanatokat a nyilvánosság számára. Eljegyzésük híre 2025 májusában járta be a hazai médiát, miután Márk nem mindennapi körülmények között kérte meg Lili kezét. A lánykérésre a Kökény Classic fitneszverseny színpadán került sor, a közönség és a versenytársak szeme láttára.
Másfél év után újabb szintet léptek
Az RTL Fókusz akkori beszámolójából kiderült, hogy a rapper hónapokon keresztül kemény edzésmunkával készült a fitneszversenyre, így a sportesemény amúgy is kiemelten fontos volt számára. Párja azonban egy egészen másfajta meglepetéssel készült a jeles napra, a színpadon tett eljegyzési ajánlat teljesen váratlanul érte az előadót, aki örömkönnyek között mondott igent. Körülbelül másfél évvel a felejthetetlen pillanat után most elérkezett az idő, hogy a házasságkötésről készült romantikus fotókat is megmutassák a népes rajongótábornak.
Még HEL Ján is feltűnt a kommentelők között
A rajongók és a közeli barátok elhalmozták a fiatalokat jókívánságokkal: „Sok boldogságot nektek, és légy mindig olyan boldog, mint a képeken, nagyon szeretünk!” – írta az egyik követő a fotók alá. De még HEL Ján és Liszkai Márk is gratulált. Természetesen a találgatások is azonnal szárnyra kaptak. A kommentelők egy része már az esetleges családalapításon és a jövőbeli terveken spekulál: sokak szerint a képek hangulata vagy a nagy lépés időzítése akár azt is sejtetheti, hogy hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a fiatal pár élete: „Valahogy olyan érzésem van hogy Lili terhes, vagy pedig most ezután az lesz..." Kíváncsian várjuk, hogy a rajongóknak megérzése beigazolódik a szerelmespár jövőjével kapcsolatban...