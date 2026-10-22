Titokban férjhez ment Lil G: Mesébe illő fotókkal jelentette be a nagy hírt a rapper

Megadta a módját a bejelentésnek a népszerű egykori rapperlány. Lil G, azaz Laskai Lili a közösségi oldalain megosztott esküvői fotókkal tudatta követőivel, hogy hivatalosan is összekötötte életét szerelmével, Horváth Márkkal. A menyasszony nem hosszú és részletes beszámolóval tudatta a hírt a rajongóival, inkább a fényképekre bízta a boldogságuk kifejezését: „Mr. & Mrs. Horváth” – olvasható a képek mellett egy fehér szív kíséretében, ahol természetesen friss férjét, Márkot is megjelölte.

Lil G esküvője után sorra záporoztak a gratulációk (Fotó: Bors)

Lil G párja felejthetetlen körülmények között kérte meg anno az egykori rapper kezét

A figyelmes követőknek az is azonnal feltűnt, hogy az influenszer már a közösségi platformon látható nevét is átírta, a profilján ma már Horváth Lili néven szerepel. A pár szerelmi története korábban is tartogatott látványos pillanatokat a nyilvánosság számára. Eljegyzésük híre 2025 májusában járta be a hazai médiát, miután Márk nem mindennapi körülmények között kérte meg Lili kezét. A lánykérésre a Kökény Classic fitneszverseny színpadán került sor, a közönség és a versenytársak szeme láttára.

Másfél év után újabb szintet léptek

Az RTL Fókusz akkori beszámolójából kiderült, hogy a rapper hónapokon keresztül kemény edzésmunkával készült a fitneszversenyre, így a sportesemény amúgy is kiemelten fontos volt számára. Párja azonban egy egészen másfajta meglepetéssel készült a jeles napra, a színpadon tett eljegyzési ajánlat teljesen váratlanul érte az előadót, aki örömkönnyek között mondott igent. Körülbelül másfél évvel a felejthetetlen pillanat után most elérkezett az idő, hogy a házasságkötésről készült romantikus fotókat is megmutassák a népes rajongótábornak.