Kitálalt Liptai Claudia: elárulta, mi történt vele valójában az élő adás előtt

Liptai Claudia ritkán enged betekintést abba, mi zajlik benne egy-egy televíziós szereplés előtt, most azonban kivételt tett. A Sztárban Sztár zsűritagja bevallotta, hogy a vasárnapi adás napján rosszkedvűen érkezett a TV2 stúdiójába. A fáradtság és a felgyülemlett nehézségek ezúttal még az örökké mosolygós sztáron is kifogtak.

Liptai Claudia elárulta, mi történt vele a Sztárban Sztár előtt

A nézők általában vidámnak, energikusnak és humorosnak láthatják Liptai Claudiát, aki a Sztárban Sztár zsűrijében is rendszeresen gondoskodik a jó hangulatról. A műsorvezető azonban most őszintén beszélt arról, hogy neki is vannak nehezebb napjai, amikor komoly erőfeszítést jelent mosolyogni.

„Tegnap nem volt jó napom. Ritkán van ilyen. Egyszerűen olyan a természetem, hogy nem engedem meg magamnak, hogy a rosszkedv vegye át az irányítást. De van olyan, hogy a fáradtság és sok minden más együtt állása legyőz” – írta közösségi oldalán.

Liptai Claudia elárulta, mi történt a Sztárban Sztár adása előtt

A televíziós személyiség arra is kitért, hogy a munkája különleges helyzetet teremt: míg mások egy nehezebb napon megengedhetik maguknak, hogy visszahúzódjanak, neki az élő adásban akkor is jelen kell lennie, ha éppen nincs jó passzban.

„Csak amikor más talán megengedheti magának, hogy csendesebb legyen egy ilyen napon és nem szól senkihez, akkor nálam az furcsa lenne, hogy ott ülök az élő adásban és üveges tekintettel nézek magam elé” – fogalmazott.

A rosszkedv azonban nem tartott sokáig. Liptai Claudia megható részletességgel mesélte el, milyen szeretettel veszik körül azok az emberek, akikkel a Sztárban Sztár adásain dolgozik.

Már a televízióba érkezve kedves fogadtatásban részesült, majd az asszisztensek, a sminkese, a fodrásza és az öltöztetéséért felelős munkatársak is mindent megtettek azért, hogy jobban érezze magát.

Sminkese, Betti például egy különösen kedves mondattal fogadta:

„Te csak ülj le, rád festem a jókedvet.”

Claudia azt is elárulta, hogy fodrásza, Misi pontosan megérzi, amikor feszültebb a szokásosnál, Simicz Sanyi pedig feltétel nélkül elfogadja és szereti őt.