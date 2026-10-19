Kitálalt Liptai Claudia: elárulta, mi történt vele valójában az élő adás előtt

Liptai Claudia ritkán enged betekintést abba, mi zajlik benne egy-egy televíziós szereplés előtt, most azonban kivételt tett. A Sztárban Sztár zsűritagja bevallotta, hogy a vasárnapi adás napján rosszkedvűen érkezett a TV2 stúdiójába. A fáradtság és a felgyülemlett nehézségek ezúttal még az örökké mosolygós sztáron is kifogtak.
A nézők általában vidámnak, energikusnak és humorosnak láthatják Liptai Claudiát, aki a Sztárban Sztár zsűrijében is rendszeresen gondoskodik a jó hangulatról. A műsorvezető azonban most őszintén beszélt arról, hogy neki is vannak nehezebb napjai, amikor komoly erőfeszítést jelent mosolyogni.
„Tegnap nem volt jó napom. Ritkán van ilyen. Egyszerűen olyan a természetem, hogy nem engedem meg magamnak, hogy a rosszkedv vegye át az irányítást. De van olyan, hogy a fáradtság és sok minden más együtt állása legyőz” – írta közösségi oldalán.
Liptai Claudia elárulta, mi történt a Sztárban Sztár adása előtt
A televíziós személyiség arra is kitért, hogy a munkája különleges helyzetet teremt: míg mások egy nehezebb napon megengedhetik maguknak, hogy visszahúzódjanak, neki az élő adásban akkor is jelen kell lennie, ha éppen nincs jó passzban.
„Csak amikor más talán megengedheti magának, hogy csendesebb legyen egy ilyen napon és nem szól senkihez, akkor nálam az furcsa lenne, hogy ott ülök az élő adásban és üveges tekintettel nézek magam elé” – fogalmazott.
A rosszkedv azonban nem tartott sokáig. Liptai Claudia megható részletességgel mesélte el, milyen szeretettel veszik körül azok az emberek, akikkel a Sztárban Sztár adásain dolgozik.
Már a televízióba érkezve kedves fogadtatásban részesült, majd az asszisztensek, a sminkese, a fodrásza és az öltöztetéséért felelős munkatársak is mindent megtettek azért, hogy jobban érezze magát.
Sminkese, Betti például egy különösen kedves mondattal fogadta:
„Te csak ülj le, rád festem a jókedvet.”
Claudia azt is elárulta, hogy fodrásza, Misi pontosan megérzi, amikor feszültebb a szokásosnál, Simicz Sanyi pedig feltétel nélkül elfogadja és szereti őt.
Férje üzenete és lánya ölelése is sokat jelentett neki
Nemcsak a kollégái, hanem a családja is hozzájárult ahhoz, hogy a műsorvezető maga mögött hagyja a rosszkedvét.
Férje egy kedves üzenettel biztosította arról, hogy számára ő a legszebb, barátnői pedig a nézőtéren foglaltak helyet, hogy személyesen támogassák.
A legmeghatóbb pillanatot azonban lánya érkezése jelentette.
„A lányom megérkezik, megölel úgy, ahogy senki” – írta Claudia, akinek soraiból egyértelműen kiderül, mennyit jelent számára szerettei támogatása.
A zsűritársak és a versenyzők társasága végül teljesen kizökkentette a rossz hangulatból.
„És persze a zsűritársaim, a csodás versenyzők és hirtelen azon kapom magam, hogy teli szájjal nevetek és már nem is emlékszem miért voltam ennyire rosszkedvű!”
Liptai Claudia a bejegyzés végén azt is megfogalmazta, miért szereti annyira a munkáját, annak minden nehézségével együtt.
„Na ez az a hullámvasút amire nap mint nap jegyet váltok mert én így szeretem!”
A műsorvezető vallomása arra is rávilágít, hogy a képernyőn látható mosoly mögött olykor fáradtság és nehéz pillanatok húzódnak meg, de a szerető család és az összetartó csapat még a legrosszabb napot is képes megváltoztatni.