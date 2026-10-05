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Hajdú Péter

L.L. Junior és Frey Timi hamarosan újra egy pár lesznek? Hajdú Péter szerint igen…

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nem, ez egyelőre nem a rapper és az énekesnő szappanoperájának újabb epizódja! Sőt L.L. Junior bizton állítja, hogy esze ágában sincs „századszor” is megmikrózni a „töltött káposztát”. Ugyanakkor tény, hogy Hajdú Péter most felcsapott Cupidónak, de legalábbis belenézett a jósgömbjébe, és...
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Hajdú Péterfrizbi tvjóslatL.L. Junior

Kevés olyan – mondjuk úgy – fordulatos szerelmi történetet ismerünk a honi sztárvilágban, mint amilyen a rapper és a táncosnő között dúlt másfél éven át. Ráadásul a szereplők jóvoltából időnként egészen közelről követhettük a szakításaikat és béküléseiket, hiszen átmentek amolyan nyilvános üzengetésbe. Szóltak hírek hangos vitákról és még hatósági beavatkozásról is. Egyszóval, olaszos amplitúdókkal nyomták a „bulit”, mi pedig velük utaztunk a hullámvasúton. L.L. Junior és Frey Timi végül néhány hónappal ezelőtt döntöttek úgy, hogy végleg elengedik egymás kezét, búcsút intenek egymásnak és a helyenként túl heves, egymás iránt táplált érzelmeiknek. L.L. Juniorban mára lecsillapodtak az érzelmek és képes objektíven látni a saját elkövetett hibáit is. Tudja ki, mit és mikor rontott el a kapcsolatban, ahogy abban is biztos, hogy Frey Timi és ő soha többé nem lesznek egy pár.

Hajdú Péter szerint L.L. Junior és Frey Timi még nem végeztek egymással.
L.L. Junior szerint képtelenség, amit Hajdú Péter gondol róla és Frey Timiről (Fotó: YouTube)
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L.L. Junior: „Nem tud elérni engem és én sem tudom elérni őt”

Érdekes tény, hogy Hajdú Péter nem így látja. A Frizbi TV műsorvezetője ráadásul régóta közeli barátságot ápol a rapperrel, vagyis a szavat nem csak amolyan bulvárbombának szánta a legújabb Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén. „Ő most szingli?” – tette fel a kérdést Hajdú, mire Junior azonnal rá is vágta: „Úgy tudom, hogy igen. De lehet, hogy nem… De amúgy fogalmam sincs.”

Nekem küldözgetnek róla dolgokat, de megkértem mindenkit, hogy ne tegyék.

„Nem akarok róla tudni és szerintem ő sem rólam. Ez így van jól” – mondta a rapper. Hajdú Péter ezután ledobta a bombát, vagyis kifejtette, miért gondolja úgy, hogy ő és Frey Timi hamarosan ismét egymás karjaiba futnak. „A Nyerő Páros átka lecsapott rátok is. De még hátra van a java. Mert azt gondolom, hogy a legnagyobb próbatétel az lesz számotokra, hogy minden nap a képernyőn lesztek egy darabig. Akkor pedig el fog indulni újra az SMS-ezés” – bocsátkozott jóslatba Hajdú. L.L. Junior ezen a ponton elárulta, hogy ennek elég csekély a valószínűsége, mivel mindketten letiltották egymást, minden lehetséges fórumon.

 Nem fog elindulni semmi.

„Nekem ő le van tiltva és én is neki. Nem tud elérni engem és én sem tudom elérni őt. Még az e-mailekben is letiltottuk egymást” – magyarázta Junior, hogy mért is lehetetlen az, amit Péter gondol.

Hadú Péter itt ugyan elengedte a témát, de a nap folyamán még szóba hozta a vízióját. Hogy igaza lesz-e, azt talán csak Baba Vanga, a bolgár tisztán látó tudta volna megmondani.


 

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