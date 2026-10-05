L.L. Junior és Frey Timi hamarosan újra egy pár lesznek? Hajdú Péter szerint igen…

L.L. Junior: „Nem tud elérni engem és én sem tudom elérni őt”

Érdekes tény, hogy Hajdú Péter nem így látja. A Frizbi TV műsorvezetője ráadásul régóta közeli barátságot ápol a rapperrel, vagyis a szavat nem csak amolyan bulvárbombának szánta a legújabb Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén. „Ő most szingli?” – tette fel a kérdést Hajdú, mire Junior azonnal rá is vágta: „Úgy tudom, hogy igen. De lehet, hogy nem… De amúgy fogalmam sincs.”

Nekem küldözgetnek róla dolgokat, de megkértem mindenkit, hogy ne tegyék.

„Nem akarok róla tudni és szerintem ő sem rólam. Ez így van jól” – mondta a rapper. Hajdú Péter ezután ledobta a bombát, vagyis kifejtette, miért gondolja úgy, hogy ő és Frey Timi hamarosan ismét egymás karjaiba futnak. „A Nyerő Páros átka lecsapott rátok is. De még hátra van a java. Mert azt gondolom, hogy a legnagyobb próbatétel az lesz számotokra, hogy minden nap a képernyőn lesztek egy darabig. Akkor pedig el fog indulni újra az SMS-ezés” – bocsátkozott jóslatba Hajdú. L.L. Junior ezen a ponton elárulta, hogy ennek elég csekély a valószínűsége, mivel mindketten letiltották egymást, minden lehetséges fórumon.

Nem fog elindulni semmi.

„Nekem ő le van tiltva és én is neki. Nem tud elérni engem és én sem tudom elérni őt. Még az e-mailekben is letiltottuk egymást” – magyarázta Junior, hogy mért is lehetetlen az, amit Péter gondol.