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súlyos betegség

Kórházba került L.L. Junior: „Óriási gyulladás van az epémben”

1 órája
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Infúziós kezelést is kap. L.L. Junior azt mondja, ilyen súlyos betegsége még sosem volt.
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súlyos betegségjuniorgyulladáskórház

Epehólyag-gyulladással szállították kórházba L.L. Juniort, amiről az előadó csütörtökön egy Instagram-sztoriban számolt be.

L.L. Junior kórházba került
L.L. Junior kórházba került / Fotó: MW Bulvár

L.L. Junior a kórházból üzent

Sajnos óriási gyulladás van az epémben

– kezdte posztját a kórházból a zenész, aki jelenleg is infúziós kezelést kap. Mint kiderült, az értékei jóval magasabbak a normális tartománynál, ezért szigorú diéta és antibiotikum-kúra vár rá.

A váratlan betegség miatt Junior azt is bejelentette, hogy szegedi fellépése mellett kénytelen elhalasztani a szombati vonyarcvashegyi show-ját is.

Utálok beteg lenni, és ilyen súlyos betegségem még nem is volt. Drukkoljatok, hogy minél előbb kijöhessek ebből

– írta az előadó, aki nem vesztette el a humorérzékét.

 „Ha jók lesznek az értékek holnap, akkor ehetek egy csomag ropit” - írta egy későbbi sztorijában.

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