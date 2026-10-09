Kórházba került L.L. Junior: „Óriási gyulladás van az epémben”

Epehólyag-gyulladással szállították kórházba L.L. Juniort, amiről az előadó csütörtökön egy Instagram-sztoriban számolt be.

L.L. Junior kórházba került / Fotó: MW Bulvár

L.L. Junior a kórházból üzent

Sajnos óriási gyulladás van az epémben

– kezdte posztját a kórházból a zenész, aki jelenleg is infúziós kezelést kap. Mint kiderült, az értékei jóval magasabbak a normális tartománynál, ezért szigorú diéta és antibiotikum-kúra vár rá.

A váratlan betegség miatt Junior azt is bejelentette, hogy szegedi fellépése mellett kénytelen elhalasztani a szombati vonyarcvashegyi show-ját is.

Utálok beteg lenni, és ilyen súlyos betegségem még nem is volt. Drukkoljatok, hogy minél előbb kijöhessek ebből

– írta az előadó, aki nem vesztette el a humorérzékét.

„Ha jók lesznek az értékek holnap, akkor ehetek egy csomag ropit” - írta egy későbbi sztorijában.