30 éves lett Madonna lánya: ő is a világ legismertebb sztárcsemetéi közé tartozik

30 éves lett Madonna legidősebb gyermeke, Lourdes Leon, aki az énekesnő első, és Carlos Leon személyi edzővel egyetlen közös lánya. A fiatal sztár édesanyja nyomdokaiba lépve szintén énekesnő lett, ami valljuk be, igencsak egyértelmű választás volt. A leghíresebb sztárok gyermekei, azaz az úgy nevezett „nepo babyk” gyakran profitálnak abból, hogy már kicsi koruktól kezdve rivaldafényben élnek, és szüleik hírneve által különleges előnyökhöz jutnak. Persze nem Lourdes az egyetlen, mutatjuk leghíresebb társait.

Madonna és Carlos Leon lánya, Lourdes ma már 30 éves, de gyerekkora óta láthatjuk a nyilvánosság előtt (Fotó: Northfoto)

Lourdes Leon Madonna gyermekeként már kicsiként is rengeteg nyilvános, vörös szőnyeges eseményen vett részt, így az ismertséghez vezető útja mondhatni ki volt kövezve. A fiatal lány kezdetben modellkedéssel foglalkozott, és édesanyjával közösen, alig 14 évesen divatmárkát alapított Material Girl néven. A brand azóta is működik, ám Lourdes 2022-ben a kifutók és fotózások világa mellett belekóstolt a zeneiparba is. Az akkor 26 éves lány Lola Leon néven kezdett dalokat kiadni, és úgy tűnik, ebben igazán megtalálta önmagát. T-Shirt című száma idén májusban jelent meg, amit júliusban egy Madonnával közös dal is követett, The Test címmel.

Madonna lánya nem az egyetlen

A sztárcsemeték közül igen sokan választották a szüleik szakmáját, ilyen például Uma Thurman és Ethan Hawke lánya, Maya Hawke is. A fiatal színésznőt a legtöbben a Stranger Things sorozatból ismerhetik, ahol Robint formálta meg, és azóta generációja egyik legfelkapottabb sztárja lett. Hasonlóan alakult Zoe Kravitz karrierje is, akinek Lenny Kravitz és Lisa Bonet gyermekeként a zenei világba és a filmvászonra szintén ingyen jegye volt. Ő végül a színészet mellett tette le a voksát és 2007-től máig aktívan játszik mozifilmekben és sorozatokban. Emellett jelenleg Harry Styles énekessel jár jegyben, ami miatt szintén nagy médiafigyelem övezi minden lépését.

Uma Thurman lánya, Maya Hawke szintén színésznő lett, akárcsak édesanyja és édesapja, Ethan Hawke (Fotó: MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

A modellvilágban is akad jó néhány sztárcsemete

Nemcsak filmvásznon, a fiatal modellek között is felismerhetjük Hollywood legnagyobbjainak csemetéit, mint például Kaia Gerber, aki az elmúlt évek egyik legsikeresebb fiatalja lett. Cindy Crawford és Rande Gerber üzletember lánya még csak 25 éves, de már olyan márkákkal dolgozik együtt, mint a Chanel, a Dior vagy a Louis Vuitton, sőt jó néhány Vogue címlapot és kisebb filmszerepet is maga mögött tudhat már. Jelenleg azonban a fiatal lány inkább a családjára koncentrál, hiszen Kaia Gerber bátyja, Presley Gerber alig egy hónapja hunyt el.