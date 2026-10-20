Elképesztő, mit tett az idő a Magnum sztárjaival! Te felismered még őket? – galéria

Elég volt néhány másodperc a főcímdalból, és máris tudni lehetett, hogy Thomas Magnum újabb kalandja következik. A hawaii luxusbirtokon élő, Ferrarival közlekedő, ugyanakkor mindig csóró magánnyomozó története a nyolcvanas évek egyik legkedveltebb televíziós sorozatává vált. Az 1980 és 1988 között futó Magnum nyolc évadon keresztül szórakoztatta a nézőket.

Fotó: Universal Television / Entertainment Pictures via ZUMA

Magnum: így változtak meg a legendás sorozat szereplői

Tom Selleck sármos magánnyomozóként, John Hillerman a folyton zsörtölődő Higginsk ént, Roger E. Mosley a helikopterpilóta T.C.-ként, Larry Manetti pedig Rick szerepében lopta be magát a nézők szívébe. A négy karakter civódásai, barátsága és közös kalandjai legalább annyira hozzátartoztak a sorozat sikeréhez, mint a látványos hawaii helyszínek.

Azóta azonban sok minden megváltozott. Tom Selleck 2026-ban már 81 éves, John Hillerman 2017-ben, Roger E. Mosley pedig 2022-ben hunyt el. A legendás szereplők közül többen már csak a képernyőn és a rajongók emlékeiben élnek tovább.

Galériánkban felidézzük a Magnum felejthetetlen sztárjait, és megmutatjuk, hogyan változtak az évtizedek során.