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magnum

Elképesztő, mit tett az idő a Magnum sztárjaival! Te felismered még őket? – galéria

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A hawaii napsütés, a tűzpiros Ferrari és Tom Selleck legendás bajusza egy egész generáció számára tette felejthetetlenné a Magnum című sorozatot. Az 1980-ban indult tévésiker óta már több mint négy évtized telt el, a szereplők pedig rengeteget változtak. Mutatjuk, mi történt a Magnum egykori sztárjaival.
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Elég volt néhány másodperc a főcímdalból, és máris tudni lehetett, hogy Thomas Magnum újabb kalandja következik. A hawaii luxusbirtokon élő, Ferrarival közlekedő, ugyanakkor mindig csóró magánnyomozó története a nyolcvanas évek egyik legkedveltebb televíziós sorozatává vált. Az 1980 és 1988 között futó Magnum nyolc évadon keresztül szórakoztatta a nézőket.

November 9, 2017 - FILE - JOHN BENEDICT HILLERMAN (born December 20, 1932 died November 9, 2017) was an American actor best known for his starring role as Jonathan Quayle Higgins III on the television show Magnum, P.I. that aired from 1980Ã88. For his role as Higgins, Hillerman earned five Golden Globe nominations, winning in 1981, and four Emmy nominations, winning in 1987. He retired from acting in 1999. Pictured: June 15, 1980 - (L-R) Larry Manetti, John Hillerman, Tom Selleck and Roger E Mosley Magnum PI TV set. (Credit Image: Â© Universal Television/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
Fotó: Universal Television / Entertainment Pictures via ZUMA

Magnum: így változtak meg a legendás sorozat szereplői

Tom Selleck sármos magánnyomozóként, John Hillerman a folyton zsörtölődő Higginsk ént, Roger E. Mosley a helikopterpilóta T.C.-ként, Larry Manetti pedig Rick szerepében lopta be magát a nézők szívébe. A négy karakter civódásai, barátsága és közös kalandjai legalább annyira hozzátartoztak a sorozat sikeréhez, mint a látványos hawaii helyszínek.

Azóta azonban sok minden megváltozott. Tom Selleck 2026-ban már 81 éves, John Hillerman 2017-ben, Roger E. Mosley pedig 2022-ben hunyt el. A legendás szereplők közül többen már csak a képernyőn és a rajongók emlékeiben élnek tovább.

Galériánkban felidézzük a Magnum felejthetetlen sztárjait, és megmutatjuk, hogyan változtak az évtizedek során.

Galéria: Te megismernéd őket az utcán? Így változtak meg a Magnum felejthetetlen sztárjai
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A kép 1980. június 15-én készült: balról jobbra Larry Manetti, John Hillerman, Tom Selleck és Roger E. Mosley a Magnum című televíziós sorozat forgatásán

 

 

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