Halálos fenyegetést kapott Majka: újabb részleteket osztott meg a rapper

Majkának augusztusban kellett lemondania a sepsiszentgyörgyi koncertjét, miután életveszélyes fenyegetést kapott. Az ismeretlen elkövető Majka privát telefonszámára küldött SMS-ben azt állította, hogy pontosan tudja, hol tartózkodik a zenekar, hol szálltak meg, és milyen biztonsági intézkedéseket tettek a koncert helyszínén. Az ügyben a román hatóságok nyomozást indítottak, de hivatalosan továbbra sincs gyanúsított.

Augusztusban kapott halálos fenyegetést Majka - Fotó: fotó Móricz István

Majka ügyvédje hiába vár a hatóságok válaszára

Az ATV.hu megkereste Majka jogi képviselőjét, Vlad Vidicant, hogy megtudja, hol tart a nyomozás.

Az ügyvéd elmondta, hogy hivatalos tájékoztatást egyelőre nem kaptak a hatóságoktól, ugyanakkor nem hivatalos forrásokból úgy értesült, hogy a nyomozók már azonosíthatták a fenyegetéshez használt telefonszám tulajdonosát, és az illetőt meg is hallgathatták.

Vidican ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hivatalosan továbbra sincs gyanúsított az ügyben. Az ügyvéd hetek óta várja az engedélyt, hogy betekinthessen a nyomozati iratokba, és megismerhesse, milyen bizonyítékokat tártak fel a hatóságok.

Már régen beadtam a kérést, hogy megtekinthessem a nyomozati iratokat, hogy eddig mi mindent derítettek ki, az ügyész ugyanis megmutathatja ezeket. Egyéb kérdéseket is feltettem, de jóváhagyás egyelőre nem érkezett

– mondta az ügyvéd.

Majka is csalódott a nyomozás miatt

A rapper szintén megszólalt az ügyben, és nem titkolta, hogy csalódott a fejlemények hiánya miatt. Elmondása szerint ő is úgy értesült, hogy a hatóságok tudhatják, kihez köthető a fenyegetéshez használt telefon - írja a Blikk.

Én azt hallottam, tudják, kié volt a telefon, vagy hogy ki vette a telefont. Meg, hogy kivel beszélt ez az ember sokat Magyarországról. Ennyit tudok, semmi mást

– fogalmazott Majka.

Az előadó ennél több információval nem rendelkezik az ügyről. A nyomozás részletei továbbra sem ismertek, az ügyészség pedig egyelőre nem válaszolt.

A halálos fenyegetés miatt maradt el a koncert

Az eset augusztus elején vált ismertté, amikor kiderült, hogy Majka életveszélyes fenyegetést kapott, ezért ügyvédi tanácsra feljelentést tett a román hatóságoknál, és lemondta a sepsiszentgyörgyi fellépését.