"Akkora lett az arcotok, hogy alig fértek el Magyarországon" - Majka keményen beszólt Sebestyén Balázsnak

Hétfőn indul az RTL új műsora, A visszavágó - Kapj el, ha tudsz. A játékmester ezúttal Majka lesz, a korábbi nyomozók - Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci - most célpontként menekülnek Európa-szerte. Az ózdi rapper nem kertelt, kamerák előtt mondta el, hogy elege van Balázsékból és bizony kegyetlen lesz a műsor alatt.

Majka keményen beszólt Sebestyén Balázsnak

Fotó: Markovics Gábor / MW

„József, Balázs és Ferenc, elegem van, hogy állandóan nyerésre álltok, és ettől akkora lett az arcotok, hogy alig fértek el Magyarországon. Ezért most a játék során az üldözőket mindenféle módszerrel segíteni fogom, hogy egy picit ledobjátok ezt a nagy arcot” – üzent Majka. Az ózdi rapper azt is elismerte, azért adni fog esélyt Balázséknak is. Ugyanakkor mindent megtesz, hogy a Vadászok nyerjenek, mindenféle technikai vívmányt kihasználva segítik őket a játékban. „Igazságos leszek, ellenben kegyetlen” – tette hozzá.

Majka nem kertelt: Balázsnak nagy a feje, Fecónak fogynia kell, Pápai Joci meg nem érti, hogy menekülni kell

Az üldözöttek próbálták a játékmestert befolyásolni, Majka elmondta, hogy Balázstól jött egy kis pénzbeli utalás, amit visszaküldött, Józsi pedig egy méretes aranybödönt, Fecó négyéves ingyenes hajvágást ajánlott fel, de egyiket sem fogadta el. Szerinte a menekülő sztároknak nem lesz könnyű elrejtőznie, Balázsnak a fejmérete miatt, Fecónak fogynia kell, Józseffel pedig ezt még át kell beszélni, hogy van ez a műsor és menekülnie kell majd – jegyezte meg a rapper ironikusan.

A Most Wanted – A Hajsza korábbi menekülői közül Vadásznak állt Linczényi Márkó és Turai Barna, Istenes Bence és Csobot Adél, Solti Ádám és Józan László, Pumped Gabo és Kiss László, Zsigmond Angi és Frey Timi, Kulcsár Edina és G.w.M, Kabát Péter és Torghelle Sándor, valamint Vályi Pista és Lakatos László.