Elárulta a titkot Majka: így gazdagodott meg valójában

Az utcán járva kapta mikrofonvégre a Bazu Interviews csapata Majkát, aki ezután őszintén mesélt a siker mögött rejlő belső hajtóerőről, a szerencse szerepéről és a karrierje legfontosabb állomásairól. A rapper úgy vélte, a siker nem csak szerencse kérdése - habár elismerte, nagyon is szükséges -, a lehetőségekért pedig keményen meg kell dolgozni. Kiemelte, a siker alapja szerinte az a belső motiváció, amit egy hangmérnök barátja szavaival élve „dzsának” nevezett: ez a belső harapás az, ami véleménye szerint átsegíti az embert a nehézségeken, és ami nélkül nem lehet végigmenni a kijelölt úton. Majka ezután felidézte, ő honnan indult el évekkel ezelőtt, és miként jutott el oda, ahol most tart.

Elárulta a gazdagság titkát Majka / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Elárulta a gazdagság titkát Majka

Én 25 évvel ezelőtt egy valóságshow-ba jelentkeztem, mint teljesen civil ember, és miután véget ért, benne ragadtam a show-businessben. Van egy olyan mondás, az szerintem egy nagyon nagy igazság, hogy a siker nem más, mint szerencse kérdése. Kérdezd csak meg, bármelyik sikertelen ember ezt fogja mondani. Ami nem igaz, nagy részben kell a sikerhez az is, hogy szerencséd legyen, viszont a szerencséért tenni kell. Könnyű tanácsokat osztogatni nekem abból a pozícióból, ahol én vagyok. Biztos szerencsém is volt. De ha otthon ülsz, nem lesz szerencséd

- mondta el a rapper, majd a fiataloknak szóló tanácsai közt megemlítette, szerinte húszévesen nem a pénzügyi stabilitásra kell koncentrálni, sokkal inkább a tapasztalatszerzésre. Beszélt arról is, bár a siker nem csak a szerencsén múlik, igenis szükség van rá ahhoz, hogy az ember találkozzon az életnek azzal a szegmensével, ahol rá tud ébredni arra, mi az, amiben igazán jó. Majka a beszélgetés során felidézte a saját indulását is - szemlézte a Blikk.

Sz.r helyről jöttem, olyan városból, ahol elég rossz életem volt, ha lehet így mondani. Ki kellett onnan valahogy törnöm, valami mást képzeltem el magamnak, sokkal jobbat

- mondta el az előadó.

Visszatért a TV2 képernyőjére Majka

Három év után ismét feltűnt a TV2-n a rapper - igaz, egy kicsit másként. A Sztárban Sztár egyik versenyzője, Brasch Bence ugyanis Majka Tündi bündijét rappelte el, és bár a színész becsületesen előadta a dalt, időnként kicsit megváltoztatta a szöveget, a zsűri szerint pedig a hang sem volt teljesen a helyén.

Ez egy Majka musical volt

- mondta ki Papp Szabi, ennek ellenére Brasch Bence továbbjutott, így vasárnap ismét bizonyíthat a Sztárban Sztár színpadán.