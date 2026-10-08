Majka visszatér a TV2 képernyőjére: erre senki nem számított

Majoros Péter, azaz Majka TV2-s pályafutása ugyan három évvel ezelőtt véget ért, amikor a rapper az RTL-hez igazolt, most mégis újra a konkurens csatornán láthatjuk majd, bár nem éppen úgy, ahogy korábban. Majka a Sztárban Sztár 2026-os évadának negyedik adásában „lép majd színpadra”.

Majka TV2-s távozása óta nem szerepelt a csatornán, de most egy dal erejéig visszatér, még ha furcsa formában is (Fotó: Kalocsai Richard /Hajdú-Bihari Napló)

Végre kiderült, kiket alakítanak ezen a héten a Sztárban Sztár versenyzői, és bizony ismét akad majd néhány izgalmas átalakulás. Miután Brasch Bence múlt héten Elvis Presley Can’t Help Falling In Love-jával Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia szemébe is könnyeket csalt, most egy új stílusban próbálja ki magát, ugyanis rappelni fog. A színész Majka dalainak egyikét adja elő, miközben igyekszik a lehető leghitelesebben utánozni az ózdi fenegyereket, ami Brasch Bence Kasza Tibi imitációja után az első adásban valószínűleg nagyon izgalmas lesz. Különösen, hogy elmondása szerint már régóta szeretné kipróbálni, hogy tudja-e úgy pörgetni a szavakat, mint például az X-Faktor mentora.

Majkát fogom alakítani, aminek baromira örülök, mert mindig is ki szerettem volna próbálni magam a rap műfajában ilyen nagy színpadon. És most megkapok mindent ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez csak egy gőgös vágy volt, vagy meg tudom-e valósítani. De én rohadtul várom

– árulta el a Sztárban Sztár 12. évadának nagy esélyese.

Brasch Bence Tina Turner produkciójánál szürreálisabb már aligha jöhet, de kíváncsian várjuk, milyen lesz Majkaként (Fotó: Mediaworks)

Brasch Bence Majka produkciójánál nem fog segíteni a tapasztalat

Bár sokan azt gondolhatnák, hogy Bence azért hoz ennyire bravúros produkciókat, mert szakmájából adódóan gyakran bújik mások bőrébe, de elmondása szerint szó sincs előnyről.

„Színészként sem egyszerűbb ez a formátum, mint nem színészként. Én egyszerűen azt érzem, hogy rugalmasság, egyéniség meg egy nagyon durva fittség kell, mind mentálisan, agyilag, fizikailag és érzelmileg, mert nagyon kevés idő van felkészülni, és mindenki nagyon jó eredményt vár. Színészként ez ad egyébként egy ilyen plusz terhet, de én ezt az elején elengedtem, hogy ha színész vagy ez könnyebben megy neked. Szerintem nem. Mindenkinek vannak skilljei és az alapján tud csuszizni mindenhova” – fejtette ki a véleményét.