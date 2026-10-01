Tűz ütött ki Makranczi Zalánék konyhájában: a színész maga küzdött meg a lángokkal

Makranczi Zalán Lotfi Begivel és Kamarás Ivánnal egy csapatban versenyez a Troll a konyhában 2026-os évadának eheti adásaiban, bár egyikük sem mondható profi séfnek. Ellenfeleik, Sipos Orsi, Trokán Nóra és Lotfi Begi felesége, Lotfi-Schadi Réka azonban jókat derülnek az ügyetlenkedéseiken. Ez most odáig vezetett, hogy a srácok véletlenül fel is gyújtották a főzőlapot, amit Makranczi Zalánnak kellett eloltania.

Makranczi Zalán nem találja a helyét az edények között, csaknem felgyújtotta a konyhát (Fotó: Fábián Bori / Viasat3)

Bár eddig sem kételkedtünk abban, hogy Makranczi Zalán és Szinetár Dóra családjában a színésznő az, aki kézben tartja az otthoni dolgokat, ez most, a Troll a konyhában új évadában újra bizonyítást nyert. Zalán ugyanis nem mozog éppen otthonosan a nem mindennapi ételek és különleges desszertek világában, de a lelkesedéséért mindenképpen jár a plusz pont. Legutóbb két csapattársával egy ínycsiklandó édességet, azaz egy pattogatott kukoricás-liofilizált málnás újragondolt angyalhaj-csokoládét kíséreltek meg elkészíteni. De mielőtt ez Sárközi Ákos tányérjára kerülhetett volna, néhány nehezítő körülménnyel is meg kellett küzdeniük, mint, hogy tűz ütött ki a pultjuknál. A kukorica pattogtatáshoz Zalán jócskán megolajozta a serpenyőt, majd beleöntötte a magokat, amik természetesen az első pillanatban szétrepültek. Így nem csak megégette magát, de pár darab olajban ázott kukorica szem a bekapcsolt főzőlapon landolt és lángra kapott. Persze a színész végül elhárította a veszélyt, bár ehhez meglehetősen furcsa módszert választott.

Szinetár Dóra férje csapattársaival együtt próbál megküzdeni a gasztrokihívásokkal, több-kevesebb sikerrel (Fotó: Fábián Bori / Viasat3)

Makranczi Zalán fel is gyújthatta volna a stúdiót

Akárcsak Sárközi Ákos és Rákóczi Feri, a lányok is nevetve nézték az elképesztő műveletet, miközben titokban azért kissé aggódtak a stáb testi épsége miatt.

Lángra lobbant a főzőlap, amit aztán úgy próbált eloltani, hogy a serpenyő nyelével kapargatta a tüzet. Tényleg még az a szerencse, hogy nem öntötte le vízzel és gyújtotta fel az egész stúdiót

– jelentette ki Réka.

„Nóri mondta, hogy Zalán belefújt valamit a popcornos serpenyőbe, de én ezt nem láttam, illetve Zalán részéről el tudom képzelni ezt ilyen inkompetenciának is” – állapította meg Orsi, így nem kerültek közelebb ahhoz, hogy kiderüljön vajon Makranczi Zalán lehet-e az aktuális troll, akinek hátráltatnia kell a csapatot, vagy csak ennyire ügyetlen. És persze ez még nem minden, amivel vidám perceket okoztak a fiúk a többi szereplőnek, így ha azokra is kíváncsiak vagytok, nézzétek a Troll a konyhában mai részét 19:00-tól a Viasat3-on!