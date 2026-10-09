Nem mindennapi darab: kiderült, mennyibe kerül Marics Peti méregdrága órája

A ValMar formáció énekese, Marics Peti a napokban ünnepelte a 30. születésnapját. Az ikonikus kerek évfordulót egy zártkörű, sztárokkal teli partival tette emlékezetessé, ahol a zenei élet krémje is tiszteletét tette. A meghívottak között ott volt a legközelebbi baráti köre, köztük a rapper K.Kevin is, akikkel az énekes hajnalig ünnepelt. Az eseményről készült felvételek alapján az ünnepelt stílusosan indította a harmadik ikszet, ugyanis a csuklóját egy olyan exkluzív kiegészítő díszítette, amely azonnal felkeltette a rajongók és az órakedvelők figyelmét.

Marics Peti születésnapján Rolexet villantott (Fotó: Tumbász Hédi)

Marics Peti órájának az értéke 6 millió körül mozog

A TikTokra feltöltött videók tanúsága szerint Marics Peti egy kéttónusú, sárga aranyból és nemesacélból készült, fekete számlapos és fekete lünettás Rolex Submariner Date modellt viselt a bulin. Ez a darab a nemzetközi órapiacon jelenleg 4,5 és 6 millió forint közötti értéket képvisel, a hozzáférhetősége pedig a hivatalos márkakereskedések hosszú várólistái miatt rendkívül korlátozott. A felvételeken jól látszik, ahogy a barátok közvetlen közelről videózzák a csillogó luxusórát, miközben az énekes láthatóan büszkén mutatja meg a kamerának a nem mindennapi darabot.