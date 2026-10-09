Nem mindennapi darab: kiderült, mennyibe kerül Marics Peti méregdrága órája

A ValMar formáció énekese, Marics Peti a napokban ünnepelte a 30. születésnapját. Az ikonikus kerek évfordulót egy zártkörű, sztárokkal teli partival tette emlékezetessé, ahol a zenei élet krémje is tiszteletét tette. A meghívottak között ott volt a legközelebbi baráti köre, köztük a rapper K.Kevin is, akikkel az énekes hajnalig ünnepelt. Az eseményről készült felvételek alapján az ünnepelt stílusosan indította a harmadik ikszet, ugyanis a csuklóját egy olyan exkluzív kiegészítő díszítette, amely azonnal felkeltette a rajongók és az órakedvelők figyelmét.
Marics Peti órájának az értéke 6 millió körül mozog
A TikTokra feltöltött videók tanúsága szerint Marics Peti egy kéttónusú, sárga aranyból és nemesacélból készült, fekete számlapos és fekete lünettás Rolex Submariner Date modellt viselt a bulin. Ez a darab a nemzetközi órapiacon jelenleg 4,5 és 6 millió forint közötti értéket képvisel, a hozzáférhetősége pedig a hivatalos márkakereskedések hosszú várólistái miatt rendkívül korlátozott. A felvételeken jól látszik, ahogy a barátok közvetlen közelről videózzák a csillogó luxusórát, miközben az énekes láthatóan büszkén mutatja meg a kamerának a nem mindennapi darabot.
Curtis nyomdokaiban
A rajongók körében azonnal megindultak a találgatások a kommentszekcióban az óra eredetéről. Sokan úgy vélik, hogy az énekes a kerek évforduló alkalmából saját magát lepte meg a komoly értéket képviselő státuszszimbólummal, míg mások szerint a baráti társaság vagy a szakmai stáb közös születésnapi ajándékáról lehet szó. Bár a pontos részleteket egyelőre homály fedi, az vitathatatlan, hogy Marics Peti ezzel a darabbal csatlakozott a legértékesebb óragyűjteménnyel rendelkező hazai előadók szűk elitjéhez, hiszen a rapperek közül például Curtis is pontosan egy ilyen arany-acél modellt tudhat a magáénak. Jóbarátja és zenésztársa, KKevin szintén szereti nem veti meg a méregdrága darabokat, legyen az Rolex vagy Hublot.