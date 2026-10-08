Részletek szivárogtak ki Marics Peti bulijáról

Marics Peti életében fontos mérföldkőhöz érkezett: október 1-jén betöltötte a 30. életévét. A ValMar duó tagja az elmúlt években nemcsak a zenei pályán ért el hatalmas sikereket, hanem a filmvásznon is megmutatta magát, a Hogyan tudnék élni nélküled? című film egyik szereplőjeként pedig még szélesebb közönséghez jutott el. A kerek évfordulót természetesen nem hagyta szó nélkül, és hatalmas születésnapi partit szervezett, amelynek részleteiből most egyre több minden kiderült.

Marics Peti a Megasztár zsűrijét is erősíti (Fotó: Tumbász Hédi)

Most már mindenki tudja, Marics Peti hány éves

A buli helyszíne a Városliget közelében volt, a meghívottak pedig elvileg este hat órától gyülekezhettek. Úgy tűnik azonban, hogy a kezdésnél akadt egy kisebb csúszás. Spacc ugyanis egy TikTok-videóban mutatta meg, hogyan érkezett meg az ünnepségre, és bár mindössze húsz percet késett, meglepő látvány fogadta. A helyszínen ugyanis még akkor sem volt senki – legalábbis ő nem találkozott vendégekkel –, sőt még maga az ünnepelt sem érkezett meg.

A történetből így könnyen lehetett volna egy kisebb születésnapi fiaskó, ám természetesen később szépen megtelt a helyszín. A ValMar közösségi oldalára felkerült videó már egészen más hangulatot mutat: azon már egyértelműen látszik, hogy Marics Peti körül összegyűlt a társaság, és igazi ünneplés vette kezdetét.

Marics Peti születésnapi bulija nagyon jól sikerült

Az egyik legkedvesebb pillanat minden bizonnyal az volt, amikor az énekes megkapta a születésnapi tortáját. A felvételen jól látszik, hogy Peti mennyire felszabadultan ünnepelt, a körülötte állók pedig együtt örültek vele. A megható és egyben humoros pillanatból az is kiderült, hogy a 30. születésnapra nem egy szűk körű összejövetelt álmodott meg: rengeteg barát és ismerős volt jelen, így igazán emlékezetesre sikerült a nagy nap. A ValMar oldalára felkerült videó ráadásul egy pillanatképet is ad arról, milyen lehetett a hangulat az este folyamán. A nevetés, a torta és a baráti társaság mellett az is jól látszik, hogy az ünnepelt szemmel láthatóan élvezte a rá irányuló figyelmet.