Intim részletek derültek ki Marilyn Manson furcsa hálószobai szokásairól

Evan Rachel Wood újabb részleteket árult el Marilyn Mansonnal való kapcsolatáról. A színésznő szerint a zenész a magánéletben meglepően visszafogott volt, és még azt sem szerette, ha meztelenül látják. Wood ugyanakkor azt állítja, hogy kapcsolatukban súlyos lelki és fizikai bántalmazást élt át – írja a Rock Celebrities.

Erre aligha számítottak Marilyn Manson rajongói: Evan Rachel Wood olyan intim részleteket árult el a zenészről, amelyek egyáltalán nem illenek a róla kialakult képbe

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Manson nem volt vad az ágyban

A hollywoodi filmcsillag Mariana van Zellernek adott interjújában beszélt arról, milyen volt a kapcsolatuk a négy fal között. Evan Rachel Wood azt állította, hogy Manson viselkedése egyáltalán nem felelt meg annak a képnek, amelyet sokan kialakítottak róla.

Az emberek azt mondják: mire számított? Ez Marilyn Manson, nyilván szereti a durva dolgokat. Pedig nem. Az ágyban nagyon visszafogott és konzervatív volt

– mondta a színésznő.

Evan Rachel Wood szerint exe kifejezetten visszafogott volt az ágyban

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Wood úgy látja, hogy kapcsolatuk intim része ráadásul meglehetősen egyoldalú volt.

Nagyon személytelen volt, és nagyon kevés erőfeszítést tett bele

– fogalmazott. Hozzátette: Manson egyáltalán nem érdeklődött a különleges vagy durvább dolgok iránt.

Éppen ezért volt különösen megrázó a színésznőnek, amikor a kapcsolatukban erőszakos, megalázó vagy bántó helyzetek alakultak ki.

Még előtte is takargatta magát

Evan Rachel Wood egy másik furcsa szokását is felidézte Mansonnak. Elmondása szerint a zenész még előtte is zavarban volt a meztelenség miatt, ezért rendszeresen eltakarta magát.

Mindig eltakarta magát. Nagyon szégyenlős volt

– mondta Wood.

Egyszer szóvá is tette neki, hogy évek óta együtt vannak, mégsem látta őt szinte soha ruha nélkül. A rocksztár állítólag maga sem tudta, miért viselkedik így.

Soha nem gondolkodtam el azon, hogy miért csinálom ezt

– idézte fel Manson akkori válaszát Wood.

A színésznő szerint ez is jól mutatta, mennyire különösen viselkedett a zenész a magánéletben.

Furcsa volt, csak nem úgy, ahogy az emberek számítottak volna rá

– mondta.

Több nő is megvádolta Marilyn Mansont

Wood évek óta nyilvánosan beszél a shock rockerrel való kapcsolatáról és az általa megélt bántalmazásról. Kapcsolatuk 2006-ban kezdődött, amikor a színésznő még tinédzser volt.