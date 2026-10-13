Intim részletek derültek ki Marilyn Manson furcsa hálószobai szokásairól

Evan Rachel Wood újabb részleteket árult el Marilyn Mansonnal való kapcsolatáról. A színésznő szerint a zenész a magánéletben meglepően visszafogott volt, és még azt sem szerette, ha meztelenül látják. Wood ugyanakkor azt állítja, hogy kapcsolatukban súlyos lelki és fizikai bántalmazást élt át – írja a Rock Celebrities.
Manson nem volt vad az ágyban
A hollywoodi filmcsillag Mariana van Zellernek adott interjújában beszélt arról, milyen volt a kapcsolatuk a négy fal között. Evan Rachel Wood azt állította, hogy Manson viselkedése egyáltalán nem felelt meg annak a képnek, amelyet sokan kialakítottak róla.
Az emberek azt mondják: mire számított? Ez Marilyn Manson, nyilván szereti a durva dolgokat. Pedig nem. Az ágyban nagyon visszafogott és konzervatív volt
– mondta a színésznő.
Wood úgy látja, hogy kapcsolatuk intim része ráadásul meglehetősen egyoldalú volt.
Nagyon személytelen volt, és nagyon kevés erőfeszítést tett bele
– fogalmazott. Hozzátette: Manson egyáltalán nem érdeklődött a különleges vagy durvább dolgok iránt.
Éppen ezért volt különösen megrázó a színésznőnek, amikor a kapcsolatukban erőszakos, megalázó vagy bántó helyzetek alakultak ki.
Még előtte is takargatta magát
Evan Rachel Wood egy másik furcsa szokását is felidézte Mansonnak. Elmondása szerint a zenész még előtte is zavarban volt a meztelenség miatt, ezért rendszeresen eltakarta magát.
Mindig eltakarta magát. Nagyon szégyenlős volt
– mondta Wood.
Egyszer szóvá is tette neki, hogy évek óta együtt vannak, mégsem látta őt szinte soha ruha nélkül. A rocksztár állítólag maga sem tudta, miért viselkedik így.
Soha nem gondolkodtam el azon, hogy miért csinálom ezt
– idézte fel Manson akkori válaszát Wood.
A színésznő szerint ez is jól mutatta, mennyire különösen viselkedett a zenész a magánéletben.
Furcsa volt, csak nem úgy, ahogy az emberek számítottak volna rá
– mondta.
Több nő is megvádolta Marilyn Mansont
Wood évek óta nyilvánosan beszél a shock rockerrel való kapcsolatáról és az általa megélt bántalmazásról. Kapcsolatuk 2006-ban kezdődött, amikor a színésznő még tinédzser volt.
Történetét az HBO Phoenix Rising című dokumentumfilmje is bemutatta. A hollywoodi filmcsillag ebben név szerint Marilyn Mansont, vagyis Brian Warnert nevezte meg bántalmazójaként.
Rajta kívül legalább 15 nő fogalmazott meg hasonló vádakat a zenésszel szemben, aki valamennyi bántalmazási vádat tagadta.
A hatóságok a színésznőt is meghallgatták, de végül nem emeltek vádat. Később Manson rágalmazás miatt beperelte Evan Rachel Woodot, ám a keresetet hosszú jogi procedúra után végül elutasították.