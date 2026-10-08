A nyílt utcán támadta le egy férfi Martin Scorsesét - videón az incidens

Váratlan esemény vetett véget Martin Scorsese találkozójának a rajongóival. A legendás rendező október 6-án, kedden épp autogramot osztogatott az egybegyűlteknek Brooklynban, amikor egy férfi hirtelen rárontott, és emelt hangon követelőzni kezdett.

Nem várt esemény vetett véget Martin Scorsese rajongói találkozójának / Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem várt esemény vetett véget Martin Scorsese rajongói találkozójának

A helyszínen készült videó a biztonsági őrök ekkor azonnal közbeléptek, és leteperték az azonosítatlan férfit, mialatt a Nagymenők rendezőjét elkísérték a helyszínről, ezzel ideje korán véget vetve az autogramosztásnak, a rajongók nagy csalódottságára. A felvételen azt is hallani lehet, ahogy a tömeg haragját fejezte ki a férfi felé, akinek a húzása miatt nem találkozhattak Scorsesével és nem kaphattak tőle autogramot sem. A férfi emiatt később bocsánatot kért a rajongóktól. Egyelőre nem tudni, ki volt az illető, illetve az sem, pontosan mit akart a rendezőtől.

Az esetről készült videó csakhamar elterjedt az interneten, mialatt egyes felhasználók arra tippeltek, nem egy spontán eseményről volt szó.

Csavar a történetben: ez volt Marty módja annak, hogy elkerülje a dedikálást

– jegyezte meg egy kommentelő - habár nem világos, komolyan gondolta-e, vagy csak viccelt.

Megrendezett. Scorsese fizetett neki ezért, hogy dedikálás nélkül távozhasson… Marty nem szeret a rajongókkal beszélgetni

– állította egy másik hozzászóló, a Parade beszámolója szerint.