Felismered, kit rejt a maszk? Világsztárok, akik hihetetlen átalakuláson mentek át egy szerepért – galéria

Egy jól eltalált filmes maszk évtizedekre beleéghet a nézők emlékezetébe. Frankenstein teremtményének arca, AZ (Pennywise) mosolya vagy a Grincs zöld bundája sokaknak egyetlen képről is ismerős. A jellegzetes külső mögött azonban olyan színészek dolgoztak, akiknek saját vonásait olykor alig lehetett felfedezni.

Felismerhetetlen színészek: világsztárok a filmes maszkok mögött Fotó: AFP és NorthFoto

Felismerhetetlen színészek: világsztárok a filmes maszkok mögött

Az átalakuláshoz a sminkmesterek munkája mellett a színészi játék is kellett. A megváltozott arcot a hang, a testtartás és a mozdulatok tették élő karakterré. Boris Karloff Frankenstein teremtményeként, Robin Williams Mrs. Doubtfire szerepében, Jim Carrey pedig a Grincsként mutatta meg, mennyi mindent lehet elmesélni egy átalakított arc mögül.

A látványos munka több esetben Oscar-díjat is ért. A Mrs. Doubtfire, a Drakula és A Grincs maszkos átalakulásait az amerikai filmakadémia is díjazta.

Halloween jó alkalom felidézni ezeket a különleges figurákat. Galériánkban félelmetes gonoszok és szerethető vígjátéki karakterek is helyet kaptak. Vajon mindegyiküknél rögtön eszünkbe jut, ki rejtőzik a maszk mögött?