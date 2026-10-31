ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bóka János: A Tisza költségvetése az átverés költségvetése

halloween

Felismered, kit rejt a maszk? Világsztárok, akik hihetetlen átalakuláson mentek át egy szerepért – galéria

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A karaktert azonnal felismerjük, a mögötte rejtőző színészt már nehezebben. Jim Carrey, Robin Williams és Gary Oldman is emlékezetes átalakulással lepte meg a nézőket. Halloween alkalmából legendás filmes maszkokat és az alattuk rejtőző világsztárokat idézzük fel.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
halloweenátalakulásszínészMaszkOscar-díj

Egy jól eltalált filmes maszk évtizedekre beleéghet a nézők emlékezetébe. Frankenstein teremtményének arca, AZ (Pennywise) mosolya vagy a Grincs zöld bundája sokaknak egyetlen képről is ismerős. A jellegzetes külső mögött azonban olyan színészek dolgoztak, akiknek saját vonásait olykor alig lehetett felfedezni.

Felismerhetetlen színészek: világsztárok a filmes maszkok mögött
Felismerhetetlen színészek: világsztárok a filmes maszkok mögött Fotó: AFP és NorthFoto 

Felismerhetetlen színészek: világsztárok a filmes maszkok mögött

Az átalakuláshoz a sminkmesterek munkája mellett a színészi játék is kellett. A megváltozott arcot a hang, a testtartás és a mozdulatok tették élő karakterré. Boris Karloff Frankenstein teremtményeként, Robin Williams Mrs. Doubtfire szerepében, Jim Carrey pedig a Grincsként mutatta meg, mennyi mindent lehet elmesélni egy átalakított arc mögül.

A látványos munka több esetben Oscar-díjat is ért. A Mrs. Doubtfire, a Drakula és A Grincs maszkos átalakulásait az amerikai filmakadémia is díjazta.

Halloween jó alkalom felidézni ezeket a különleges figurákat. Galériánkban félelmetes gonoszok és szerethető vígjátéki karakterek is helyet kaptak. Vajon mindegyiküknél rögtön eszünkbe jut, ki rejtőzik a maszk mögött?

19311121_brt_g90_160.jpg
9685666
Canada News - September 11, 2026
Galéria: Felismered őket a maszk mögött? Brutális filmes átalakulások, amik mögött világsztárok rejtőznek
1/15
Tim Curry 2005-ben

 

 

Szóljon hozzá!