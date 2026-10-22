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fókusz plusz

Nagy változás az RTL-nél: új műsorvezetőt kap a Fókusz

19 perce
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Új műsorvezetővel bővül a Fókusz csapata október 24-től. Matthesz Flóra a sportközvetítések mellett mostantól az RTL magazinműsorában is rendszeresen feltűnik – közölte a csatorna.
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fókusz pluszrtlmatthesz flóra

Matthesz Flóra október 22-én egy személyes hangvételű riportban mutatkozik be a Fókusz nézőinek. A műsorban eddigi pályafutásáról és az előtte álló feladatról is beszél – közölte a csatorna.

matthesz flóra
Matthesz Flóra csatlakozik a Fókuszhoz.
Fotó: RTL Facebook-oldala

Matthesz Flóra új szerepet kapott

Két nappal később, október 24-én már a Fókusz Plusz műsorvezetőjeként debütál. Új megbízatása mellett továbbra is vezeti az RTL+ Premium UEFA Bajnokok Ligája-közvetítéseihez kapcsolódó műsorokat, így párhuzamosan dolgozik majd a sport és a magazinműsorok világában.

 

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