Nagy változás az RTL-nél: új műsorvezetőt kap a Fókusz

Matthesz Flóra október 22-én egy személyes hangvételű riportban mutatkozik be a Fókusz nézőinek. A műsorban eddigi pályafutásáról és az előtte álló feladatról is beszél – közölte a csatorna.

Matthesz Flóra csatlakozik a Fókuszhoz.

Fotó: RTL Facebook-oldala

Matthesz Flóra új szerepet kapott

Két nappal később, október 24-én már a Fókusz Plusz műsorvezetőjeként debütál. Új megbízatása mellett továbbra is vezeti az RTL+ Premium UEFA Bajnokok Ligája-közvetítéseihez kapcsolódó műsorokat, így párhuzamosan dolgozik majd a sport és a magazinműsorok világában.