Nagy változás az RTL-nél: új műsorvezetőt kap a Fókusz

Új műsorvezetővel bővül a Fókusz csapata október 24-től. Matthesz Flóra a sportközvetítések mellett mostantól az RTL magazinműsorában is rendszeresen feltűnik – közölte a csatorna.
Matthesz Flóra október 22-én egy személyes hangvételű riportban mutatkozik be a Fókusz nézőinek. A műsorban eddigi pályafutásáról és az előtte álló feladatról is beszél – közölte a csatorna.
Matthesz Flóra új szerepet kapott
Két nappal később, október 24-én már a Fókusz Plusz műsorvezetőjeként debütál. Új megbízatása mellett továbbra is vezeti az RTL+ Premium UEFA Bajnokok Ligája-közvetítéseihez kapcsolódó műsorokat, így párhuzamosan dolgozik majd a sport és a magazinműsorok világában.
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