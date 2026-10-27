Matthew Perry exe kitálalt: Bruce Willis magángépén hancúrozott a néhai színésszel

Matthew Perry egykori barátnője, René Ashton elárulta, hogy a néhai színésszel Bruce Willis magánrepülőgépén csatlakoztak az úgynevezett "mile-high clubhoz", vagyis azok táborához, akik repülés közben hancúroztak.

Matthew Perry exe kitálalt a kapcsolatuktól Fotó: AFP

Mielőtt elment volna forgatni a Bérgyilkos a szomszédom című vígjátékot, Bruce megkért engem és őt, hogy menjünk el vele és akkori barátnőjével a Turks- és Caicos-szigetekre

- emlékezett vissza Ashton az új, háromrészes Netflix-dokumentumfilmben, a Jóbarátunk, Matthew Perry-ben (The One About Matthew Perry).

Elárulta, hogy Perry nagyon izgatott volt, hogy a Die Hard sztárjának repülőgépén utazhat.

Azt mondogatta: Bruce azt akarja, hogy a magánrepülőgépével menjünk. Bruce azt akarja, hogy osztozzunk vele egy gépen.

Amikor egy képernyőn kívüli producer megkérdezte, milyen volt a repülőút, az 56 éves színésznő csak annyit válaszolt: "Csatlakoztam egy klubhoz." Ami az utazást illeti, Ashton azt mondta, hogy csodálatos volt.

Nem voltak ott paparazzók, szóval egy kellemes, normális és szórakoztató kiruccanás volt.

Hozzátette, hogy fülig szerelmes volt a Jóbarátok sztárjába, ugyanis mélyen egy nagyon jó ember volt.

Az alkohol vetett véget Matthew Perry és René Ashton kapcsolatának

Ashton és Perry körülbelül egy évig randiztak 1999-ben. Románcuk alatt a színésznő aggódni kezdett Perry egyre súlyosbodó alkoholproblémái miatt, sőt még apját, John Bennett Perryt is segítségül hívta.

A pár végül 1999 decemberében szakított - írta a Page Six.