Matthew Perry exe kitálalt: Bruce Willis magángépén hancúrozott a néhai színésszel

Matthew Perry egykori barátnője, René Ashton elárulta, hogy a néhai színésszel Bruce Willis magánrepülőgépén csatlakoztak az úgynevezett "mile-high clubhoz", vagyis azok táborához, akik repülés közben hancúroztak.
Mielőtt elment volna forgatni a Bérgyilkos a szomszédom című vígjátékot, Bruce megkért engem és őt, hogy menjünk el vele és akkori barátnőjével a Turks- és Caicos-szigetekre
- emlékezett vissza Ashton az új, háromrészes Netflix-dokumentumfilmben, a Jóbarátunk, Matthew Perry-ben (The One About Matthew Perry).
Elárulta, hogy Perry nagyon izgatott volt, hogy a Die Hard sztárjának repülőgépén utazhat.
Azt mondogatta: Bruce azt akarja, hogy a magánrepülőgépével menjünk. Bruce azt akarja, hogy osztozzunk vele egy gépen.
Amikor egy képernyőn kívüli producer megkérdezte, milyen volt a repülőút, az 56 éves színésznő csak annyit válaszolt: "Csatlakoztam egy klubhoz." Ami az utazást illeti, Ashton azt mondta, hogy csodálatos volt.
Nem voltak ott paparazzók, szóval egy kellemes, normális és szórakoztató kiruccanás volt.
Hozzátette, hogy fülig szerelmes volt a Jóbarátok sztárjába, ugyanis mélyen egy nagyon jó ember volt.
Az alkohol vetett véget Matthew Perry és René Ashton kapcsolatának
Ashton és Perry körülbelül egy évig randiztak 1999-ben. Románcuk alatt a színésznő aggódni kezdett Perry egyre súlyosbodó alkoholproblémái miatt, sőt még apját, John Bennett Perryt is segítségül hívta.
A pár végül 1999 decemberében szakított - írta a Page Six.