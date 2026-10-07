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Mazsi

Mazsi tisztázta az eljegyzéséről szóló pletykákat: orrműtétje után árulta el az igazságot

1 órája
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Felmerült, hogy újabb nagy fordulat történt a magánéletében. Mazsi most tiszta vizet öntött a pohárba az eljegyzéséről.
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Mazsieljegyzésvallomás

Mazsi október elején számolt be arról, hogy kés alá fekszik. A beavatkozásra nem csupán esztétikai okból került sor: korábbi orrtörései nyomot hagytak rajta, ráadásul komoly orrsövényferdülése is volt. Katona Mazsi a TV2 Aktív kamerái előtt árulta el, hogy már jobban van az orrműtétje után, de egy magánéleti eseményről is tisztázta a körülményeket.

Berki Mazsival kapcsolatban nemrég az a pletyka merült fel, hogy szerelme eljegyezte.
Berki Mazsi párja, Kajári Zoltán vállalkozó ingatlanokkal foglalkozik (Fotó: Instagram)

Eljegyezték Mazsit?

Már évek óta tart a kapcsolatuk párjával, Kajári Zoltánnal, és a közelmúltban Mazsi arról is beszélt, hogy közösen tervezik a jövőt. A kapcsolatuk nem mindig volt teljesen zökkenőmentes, de a nehézségeket együtt vészelték át. És hát nemrég elindultak a pletykák, miszerint Mazsit eljegyezték. A sztáranyuka most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, volt-e valóban lánykérés.

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Hogy lesz-e esküvő, azt nem tudom. Azt Zolira bízzuk valamikor. Megmondom őszintén, menyasszony szeretnék lenni, de az, hogy megtörténjen a házasság, és feleség legyek, most nem annyira célom. De természetesen nagyon örülnék, hogy ha a jövőben majd összekötnénk az életünket. Úgy gondolom, az ember életében egy idő után a legfontosabb, hogy egy kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljen

– zárta gondolatát Katona Mazsi.

@borsonline

Berki Mazsi luxusnyaraláson pihen Az elmúlt hónapokban járt már Dubajban, Horvátországban és a görög szigeten, Míkonoszon is a sztáranyuka. Berki Mazsi a Borsnak legutóbbi családi vakációjukról mesélt, ahová saját kislánya mellett a „mostohalányai” is elkísérték. #bors #berkikrisztián #berkimazsi #natika #berki #aberki #emma #berkiemma #berkinatasa #nyaralás #horvátország

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