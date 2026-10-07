Mazsi tisztázta az eljegyzéséről szóló pletykákat: orrműtétje után árulta el az igazságot

Mazsi október elején számolt be arról, hogy kés alá fekszik. A beavatkozásra nem csupán esztétikai okból került sor: korábbi orrtörései nyomot hagytak rajta, ráadásul komoly orrsövényferdülése is volt. Katona Mazsi a TV2 Aktív kamerái előtt árulta el, hogy már jobban van az orrműtétje után, de egy magánéleti eseményről is tisztázta a körülményeket.

Berki Mazsi párja, Kajári Zoltán vállalkozó ingatlanokkal foglalkozik (Fotó: Instagram)

Eljegyezték Mazsit?

Már évek óta tart a kapcsolatuk párjával, Kajári Zoltánnal, és a közelmúltban Mazsi arról is beszélt, hogy közösen tervezik a jövőt. A kapcsolatuk nem mindig volt teljesen zökkenőmentes, de a nehézségeket együtt vészelték át. És hát nemrég elindultak a pletykák, miszerint Mazsit eljegyezték. A sztáranyuka most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, volt-e valóban lánykérés.