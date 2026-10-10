„Egy médiaröhej” – Megfagyott a levegő a Megasztárban, amikor megjelent újra Varga Irén

Elszabadultak az indulatok a Megasztár középdöntőjében, ahol Varga Irén felbukkanása azonnal felkavarta az állóvizet. A TikTok hírhedt botrányhőse teljesen tönkretette a csapata dinamikáját, a feszültség pedig a tetőfokára hágott. Mint ismert, idén a középdöntőből nem vezet egyenes út a döntőbe: Herceg Erika mindössze négy énekest juttathat be a Megaházba, de a beköltözés sem a pihenésről fog szólni. Egy kíméletlen selejtező veszi kezdetét, ahol a versenyzőknek folyamatosan bizonyítaniuk kell. De ne szaladjunk ennyire előre, a középdöntő első feladatára való felkészülésre mindössze másfél órát kaptak a versenyzők. Az óriási tét és a feszített tempó pillanatok alatt kihozta az ellentéteket a versenyzőkből. A csoporttagok egyáltalán nem rejtették véka alá a véleményüket a hírhedt tartalomgyártóról.

A Megasztár középdöntőjében máris elszabadult a pokol (Fotó: TV2)

A Megasztár 2026 középdöntője botránnyal kezdődött

„Irénke nem tud énekelni, egy médiaröhej. Azt sem tudom, hogy egy ilyen ember egy tehetségkutatóban miért jut tovább” – fakadt ki döbbenten az egyik elkeseredett énekes. A sorsolás pillanatában többen is a szerencséjükben reménykedtek: „Ha nem az Irénkét kapom, fain lesz minden” – nyilatkozta bizakodva a feladat előtt az egyik versenyző. Egy másik csapattársa viszont teljesen összeomlott a hír hallatán.

Amikor megláttam, hogy Irénke is velünk van, bementem káromkodni a sarokba. Szeret engem az Isten.

A közös munka elindítása pillanatok alatt teljes káoszba torkollott. A csapat tagjai eredetileg egy angol nyelvű slágerrel szerettek volna készülni a zsűri elé, ám a TikTok-sztár csípőből elutasította az ötletet: „Nem akarok besülni” – jelentette ki határozottan Irénke, visszautasítva az idegen nyelvű éneklést. A vitát végül Irénke nyerte, így a többiek kénytelenek voltak meghajolni az akarata előtt, és egy klasszikus Cserháti Zsuzsa dalt kezdtek el közösen gyakorolni.