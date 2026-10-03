„Az első pár este azért megütött” – drámai vallomást tett új életéről a Megasztár sztárja

A TV2 Megasztár tavalyi évadának tehetsége, Bíró Csongor komoly mérföldkőhöz érkezett, felvételt nyert a Póka Egon Művészeti Akadémia ének szakára. A hatalmas túljelentkezés ellenére sikerrel vette a felvételi vizsgákat, a kecskeméti fiatalnak így a fővárosba kellett tennie a székhelyét. Az indulás azonban tartogatott némi nehézséget, ugyanis kollégiumi férőhely hiányában az utolsó pillanatban kellett albérletet találnia.

A Megasztár 2025 tehetsége elkezdte az önálló életét (Fotó: TV2)

A Megasztár énekese hamar feltalálta magát az új helyzetben

„Elég későn derült ki, hogy nem kaptam kollégiumi férőhelyet, így gyorsan albérletet kellett keresnem. Szerencsére sikerült egy nagyon jó lakást találnom, úgyhogy most egyedül élek Pesten, és minden pontosan olyan nagyszerű, ahogyan elképzeltem” – idézte fel a költözés körülményeit az énekes, aki az egyetemi légkörért is odavan: „Iskolában meg mindenki tényleg brutál jó fej, és amellett, hogy nagyon jó zenészek. Úgyhogy akár innen egy zenekart is össze tudnék rakni.” Az önálló életre való átállás a mindennapokban is hozott újdonságokat. Csongorhoz kifejezetten közel áll a nyüzsgő társasági élet, így a megszokott családi környezet után az első éjszakákon még szokatlan volt számára a csend:

Az első pár este azért megütött. Olyan érzés, mint amikor a kisgyerek elindul otthonról, de az utcasarkon ráébred, hogy az otthon biztonsága mégis hiányzik. De ez tényleg csak egy átmeneti pillanat volt, gyorsan megszoktam az új helyzetet

– vallotta be az énekes.