„Az első pár este azért megütött” – drámai vallomást tett új életéről a Megasztár sztárja

A TV2 Megasztár tavalyi évadának tehetsége, Bíró Csongor komoly mérföldkőhöz érkezett, felvételt nyert a Póka Egon Művészeti Akadémia ének szakára. A hatalmas túljelentkezés ellenére sikerrel vette a felvételi vizsgákat, a kecskeméti fiatalnak így a fővárosba kellett tennie a székhelyét. Az indulás azonban tartogatott némi nehézséget, ugyanis kollégiumi férőhely hiányában az utolsó pillanatban kellett albérletet találnia.
A Megasztár énekese hamar feltalálta magát az új helyzetben
„Elég későn derült ki, hogy nem kaptam kollégiumi férőhelyet, így gyorsan albérletet kellett keresnem. Szerencsére sikerült egy nagyon jó lakást találnom, úgyhogy most egyedül élek Pesten, és minden pontosan olyan nagyszerű, ahogyan elképzeltem” – idézte fel a költözés körülményeit az énekes, aki az egyetemi légkörért is odavan: „Iskolában meg mindenki tényleg brutál jó fej, és amellett, hogy nagyon jó zenészek. Úgyhogy akár innen egy zenekart is össze tudnék rakni.” Az önálló életre való átállás a mindennapokban is hozott újdonságokat. Csongorhoz kifejezetten közel áll a nyüzsgő társasági élet, így a megszokott családi környezet után az első éjszakákon még szokatlan volt számára a csend:
Az első pár este azért megütött. Olyan érzés, mint amikor a kisgyerek elindul otthonról, de az utcasarkon ráébred, hogy az otthon biztonsága mégis hiányzik. De ez tényleg csak egy átmeneti pillanat volt, gyorsan megszoktam az új helyzetet
– vallotta be az énekes.
Már a konyhában is otthonosan mozog
A háztartási feladatokkal és a főzéssel azonban gyorsan megbarátkozott. Kispesten élő testvérével a költözés előtt több ételt is elkészítettek közösen, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatban is kihasználja, hiszen a fővárosi árak láttán igyekszik tudatosan beosztani a pénzét: „Még egyszer sem rendeltem kaját, amióta fönt lakok. Részemről ez teljesítmény. Próbálok spórolni kicsit. Amikor az ember az egyetem után bekap egy pizzát, az felér a félheti bevásárlás árával, és azzal mégiscsak egyszer lakott jól” – magyarázta Csongor.
A pesti pörgésben a megjelenésére is ügyel, bár a megfelelő szakember kiválasztásához egy nem mindennapi módszert hívott segítségül, a mesterséges intelligenciát: „Részletesen leírtam a ChatGPT-nek, hogy milyen frizurát szeretnék és miket változtatnék, majd megkértem, hogy ajánlja a legmegfelelőbb szalont. A rendszer egy hozzám közeli üzletet dobott ki, én pedig kiválasztottam a legtapasztaltabb szakembert” – mesélte nevetve. Bár a végeredmény a félreértések miatt picit rövidebb lett a vártnál, Csongor kifejezetten megszerette a Megasztár kezdetét idéző frizurát.
Bár az önálló életbe való fejesugrás tartogatott kihívásokat a hirtelen albérletkereséstől a háztartás vezetéséig, a fiatal énekes láthatóan remekül helytáll az új szerepben. A fővárosi nyüzsgés, az inspiráló egyetemi közeg és a készülő új zenék mind azt mutatják, hogy Bíró Csongor életében egy izgalmas és egyben új fejezet vette a kezdetét.