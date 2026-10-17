Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

Igazságtalannak érezte Herceg Erika döntését: Dallos Bogi szabályt változtatott a Megasztárban

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Feszültté vált a hangulat a középdöntőben. Herceg Erika egyetlen versenyzőnek adott csillagot egy olyan csapatból, amelyet a Megasztár mesterek összességében nagyon jónak találtak. Dallos Bogi igazságtalannak érezte a döntést, és végül rendhagyó lépésre szánta el magát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárHerceg ErikabalhéDallos Bogi

A Megasztár középdöntőjében már jóval nagyobb a tét, hiszen a versenyzőknek csapatban kell bizonyítaniuk, miközben a mestereknek egyre nehezebb döntéseket kell meghozniuk. Az idei középdöntőben ráadásul Herceg Erika csapatában különösen kiélezetté vált a helyzet: az egyik produkció után több mester is dicsérte az énekeseket, Erika azonban csak egyetlen versenyzőnek adott csillagot, vagyis neki biztosított esélyt a párbajra. Ezzel több mester nem értett egyet, Dallos Bogi pedig úgy döntött, ezt nem hagyja annyiban.

Dallos Bogi a Megasztár zsűriasztalánál néz ledöbbenten.
Megasztár 2026: Dallos Bogi igazságtalannak tartotta Erika döntését (Fotó: TV2)

Ezt tette Dallos Bogi a Megasztár középdöntőjében

A produkció után Marics Peti is szóvá tette, hogy szerinte Barbinak nem kellett volna kiesnie.

Erika ez nem volt egy nagy hiba? Barbit nem kellett volna elengedni!

 – jegyezte meg. Dallos Bogi ennél is határozottabban jelezte, hogy nem ért egyet Erika döntésével. „Megdicsértük ezt a csapatot, erre egy ember jut tovább” – mondta Bogi, aki egyértelműen igazságtalannak érezte, hogy miközben a csapat teljesítményét a mesterek pozitívan értékelték, végül csak egyetlen énekes kapott lehetőséget a folytatásra. Herceg Erika azonban nem változtatott az álláspontján. Sőt, egy ponton úgy döntött, Bogira bízza a dolgot.

Herceg Erika beszél a zsűriasztal mögött.
Herceg Erika lemondott egy tehetséges versenyzőjéről (Fotó: TV2)

„Ha ennyire szeretnél szabályt változtatni vagy módosítani, akkor nyugodtan viheted őt Bogi” – mondta Erika. Dallos Boginak pedig nem kellett több, felpattant, és külön lehetőséget ajánlott Barbinak:

Helfy Alexa döntött, versenybe száll húga ellen a Megasztárban: „Támogatni fogjuk egymást”
Nem csak Gáspár Győző okozott meglepetést a Megasztárban: ezeket a hírességeket láthattuk
Tóth Gabi megszólalt az X-Faktorban szereplő Enikőről, a szülők felelősségére is kitért

Az van, hogy igazságtalannak éreztem ezt a kiesést. És én szeretnék neked felajánlani egy lehetőséget, amennyiben élsz vele.

A versenyző könnyek között köszönte meg Boginak a lehetőséget, és ölelte át. A történtek jól mutatják, milyen komoly súlya van a mesterek döntéseinek a Megasztár középdöntőjében. Egy-egy csillag már nem egyszerűen egy pozitív visszajelzést jelent, hanem a versenyző számára a további küzdelem lehetőségét is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!