Igazságtalannak érezte Herceg Erika döntését: Dallos Bogi szabályt változtatott a Megasztárban

A Megasztár középdöntőjében már jóval nagyobb a tét, hiszen a versenyzőknek csapatban kell bizonyítaniuk, miközben a mestereknek egyre nehezebb döntéseket kell meghozniuk. Az idei középdöntőben ráadásul Herceg Erika csapatában különösen kiélezetté vált a helyzet: az egyik produkció után több mester is dicsérte az énekeseket, Erika azonban csak egyetlen versenyzőnek adott csillagot, vagyis neki biztosított esélyt a párbajra. Ezzel több mester nem értett egyet, Dallos Bogi pedig úgy döntött, ezt nem hagyja annyiban.

Megasztár 2026: Dallos Bogi igazságtalannak tartotta Erika döntését (Fotó: TV2)

Ezt tette Dallos Bogi a Megasztár középdöntőjében

A produkció után Marics Peti is szóvá tette, hogy szerinte Barbinak nem kellett volna kiesnie.

Erika ez nem volt egy nagy hiba? Barbit nem kellett volna elengedni!

– jegyezte meg. Dallos Bogi ennél is határozottabban jelezte, hogy nem ért egyet Erika döntésével. „Megdicsértük ezt a csapatot, erre egy ember jut tovább” – mondta Bogi, aki egyértelműen igazságtalannak érezte, hogy miközben a csapat teljesítményét a mesterek pozitívan értékelték, végül csak egyetlen énekes kapott lehetőséget a folytatásra. Herceg Erika azonban nem változtatott az álláspontján. Sőt, egy ponton úgy döntött, Bogira bízza a dolgot.

Herceg Erika lemondott egy tehetséges versenyzőjéről (Fotó: TV2)

„Ha ennyire szeretnél szabályt változtatni vagy módosítani, akkor nyugodtan viheted őt Bogi” – mondta Erika. Dallos Boginak pedig nem kellett több, felpattant, és külön lehetőséget ajánlott Barbinak: