Igazságtalannak érezte Herceg Erika döntését: Dallos Bogi szabályt változtatott a Megasztárban

A Megasztár középdöntőjében már jóval nagyobb a tét, hiszen a versenyzőknek csapatban kell bizonyítaniuk, miközben a mestereknek egyre nehezebb döntéseket kell meghozniuk. Az idei középdöntőben ráadásul Herceg Erika csapatában különösen kiélezetté vált a helyzet: az egyik produkció után több mester is dicsérte az énekeseket, Erika azonban csak egyetlen versenyzőnek adott csillagot, vagyis neki biztosított esélyt a párbajra. Ezzel több mester nem értett egyet, Dallos Bogi pedig úgy döntött, ezt nem hagyja annyiban.
Ezt tette Dallos Bogi a Megasztár középdöntőjében
A produkció után Marics Peti is szóvá tette, hogy szerinte Barbinak nem kellett volna kiesnie.
Erika ez nem volt egy nagy hiba? Barbit nem kellett volna elengedni!
– jegyezte meg. Dallos Bogi ennél is határozottabban jelezte, hogy nem ért egyet Erika döntésével. „Megdicsértük ezt a csapatot, erre egy ember jut tovább” – mondta Bogi, aki egyértelműen igazságtalannak érezte, hogy miközben a csapat teljesítményét a mesterek pozitívan értékelték, végül csak egyetlen énekes kapott lehetőséget a folytatásra. Herceg Erika azonban nem változtatott az álláspontján. Sőt, egy ponton úgy döntött, Bogira bízza a dolgot.
„Ha ennyire szeretnél szabályt változtatni vagy módosítani, akkor nyugodtan viheted őt Bogi” – mondta Erika. Dallos Boginak pedig nem kellett több, felpattant, és külön lehetőséget ajánlott Barbinak:
Az van, hogy igazságtalannak éreztem ezt a kiesést. És én szeretnék neked felajánlani egy lehetőséget, amennyiben élsz vele.
A versenyző könnyek között köszönte meg Boginak a lehetőséget, és ölelte át. A történtek jól mutatják, milyen komoly súlya van a mesterek döntéseinek a Megasztár középdöntőjében. Egy-egy csillag már nem egyszerűen egy pozitív visszajelzést jelent, hanem a versenyző számára a további küzdelem lehetőségét is.