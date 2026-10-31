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Megasztár

Megasztár: Dallos Bogi elengedheti Krizbai Teca kezét, veszélybe került a továbbjutása

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Krizbai Teca eddig mindenkit lenyűgözött. Azonban most komoly döntés elé került Dallos Bogi a Megasztárban.
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MegasztárKrizbai Tecanehéz döntésMata Ricsi

Krizbai Teca számára különösen fontos a Megasztár, hiszen 15 év után tért vissza a tehetségkutatók világába, és már a válogatón hatalmas sikert aratott. Akkor mind a négy mester továbbjuttatta, végül pedig Dallos Bogi csapatába került. Most azonban választás elé került a mesternő: Mata Ricsi és Krizbai Teca közül csak egyikük juthat tovább.

A Megasztár versenyzői kézenfogva énekelnek a színpadon.
Megasztár 2026: Teca a Csillag Születik, Mata Ricsi pedig az X-Faktor verenyzője volt korábban (Fotó: TV2)

Megterhelő választás elé került Dallos Bogi a Megasztárban

A csoportos feladat után Teca és Mata Ricsi álltak egymás mellett a színpadon, és mindketten elképesztő teljesítményt nyújtottak. Ricsivel azonban akadt egy komoly probléma: lekéste a próbát. Dallos Bogi ezt nem hagyta szó nélkül, és arról kérdezte a fiatal versenyzőt, hogyan történhetett meg mindez. Mata Ricsi így magyarázta a történteket:

Nem találtam a csapattársaimat. Nem figyeltem, és ez valahogy így alakult.

Teca eközben a csapattársainak mondott köszönetet, amiért olyan dalokat javasoltak neki, amelyeket már jól ismert.

A színpadon Teca és Ricsi csoportjával énekel.
A csoportos feladatnál elképesztő produkciót tettek le a versenyzők a színpadra (Fotó: TV2)

Rettenetesen hálás vagyok a csapatnak, mert mondták, hogy mondjak olyan dalokat, amiket én tudok kívülről, hogy ne kelljen nekem másfél óra alatt megtanulnom

 – mondta Teca. Bogi számára azonban így sem lett könnyebb a döntés, hiszen mindkét versenyző teljesítménye meggyőző volt. A mester ráadásul különleges párhuzamot is felfedezett közöttük.

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Nagyon nehéz ez a döntés. Még hasonló is a történetetek abból a szempontból, hogy mind a ketten korábban már óriási sikereket értetek el tehetségkutatókban. Ráadásul mindketten második helyezést értetek el. De csak egy helyem van már. És akármennyire megszakad a szívem, meghoztam a döntést.

A kérdés tehát már csak az, hogy Bogi végül Teca vagy Ricsi mellett teszi-e le a voksát. A továbbjutó személye a Megasztár következő adásban derül ki, szombaton 19:45-től a TV2 képernyőjén.

 

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