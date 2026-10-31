Megasztár: Dallos Bogi elengedheti Krizbai Teca kezét, veszélybe került a továbbjutása

Krizbai Teca számára különösen fontos a Megasztár, hiszen 15 év után tért vissza a tehetségkutatók világába, és már a válogatón hatalmas sikert aratott. Akkor mind a négy mester továbbjuttatta, végül pedig Dallos Bogi csapatába került. Most azonban választás elé került a mesternő: Mata Ricsi és Krizbai Teca közül csak egyikük juthat tovább.

Megasztár 2026: Teca a Csillag Születik, Mata Ricsi pedig az X-Faktor verenyzője volt korábban (Fotó: TV2)

Megterhelő választás elé került Dallos Bogi a Megasztárban

A csoportos feladat után Teca és Mata Ricsi álltak egymás mellett a színpadon, és mindketten elképesztő teljesítményt nyújtottak. Ricsivel azonban akadt egy komoly probléma: lekéste a próbát. Dallos Bogi ezt nem hagyta szó nélkül, és arról kérdezte a fiatal versenyzőt, hogyan történhetett meg mindez. Mata Ricsi így magyarázta a történteket:

Nem találtam a csapattársaimat. Nem figyeltem, és ez valahogy így alakult.

Teca eközben a csapattársainak mondott köszönetet, amiért olyan dalokat javasoltak neki, amelyeket már jól ismert.

A csoportos feladatnál elképesztő produkciót tettek le a versenyzők a színpadra (Fotó: TV2)

Rettenetesen hálás vagyok a csapatnak, mert mondták, hogy mondjak olyan dalokat, amiket én tudok kívülről, hogy ne kelljen nekem másfél óra alatt megtanulnom

– mondta Teca. Bogi számára azonban így sem lett könnyebb a döntés, hiszen mindkét versenyző teljesítménye meggyőző volt. A mester ráadásul különleges párhuzamot is felfedezett közöttük.