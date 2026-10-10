Gáspár Győző kiverte a hisztit a Megasztárban: Dallos Bogi szerint ez nem igazságos

Győzike nem tudta elfogadni, hogy a Megasztár zsűrije nem akarta továbbjuttatni a sofőrjét. Rózsa Márkó ugyanis nemcsak a munkáját végzi a showman mellett, hanem saját dalokat is ír, Győző pedig úgy gondolta, eljött az idő, hogy sofőr helyett végre énekesként bizonyítson. Amikor azonban a mesterek nemet mondtak, Győzike felment a színpadra, és kikövetelte magának, hogy adjanak még egy esélyt Márkónak. Ez az akciója azonban megosztó érzéseket váltott ki a zsűriasztalnál ülőkből.

Megasztár 2026: Dallos Bogi nem tartotta jó ötletnek, hogy továbbjuttassák Márkót Győzike miatt (Fotó: TV2)

Gáspár Győző harcba szállt a Megasztár zsűrijével

Győzike már a produkció előtt sem titkolta, hogy nagyon sokat vár Márkótól.

Zseniális dalokat ír, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy ne abból éljen, hogy sofőr, hanem hogy ő legyen 2026-ban a Megasztár. De ha ezt eljátssza, ezt az esélyt, akkor kirúgom

– jelentette ki Győzike viccelődve. A zsűri azonban végül nem akarta megadni Márkónak a továbbjutást. Ezzel pedig Győzike egyáltalán nem értett egyet, aminek hangot is adott.