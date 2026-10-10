Gáspár Győző kiverte a hisztit a Megasztárban: Dallos Bogi szerint ez nem igazságos

Győzike nem tudta elfogadni, hogy a Megasztár zsűrije nem akarta továbbjuttatni a sofőrjét. Rózsa Márkó ugyanis nemcsak a munkáját végzi a showman mellett, hanem saját dalokat is ír, Győző pedig úgy gondolta, eljött az idő, hogy sofőr helyett végre énekesként bizonyítson. Amikor azonban a mesterek nemet mondtak, Győzike felment a színpadra, és kikövetelte magának, hogy adjanak még egy esélyt Márkónak. Ez az akciója azonban megosztó érzéseket váltott ki a zsűriasztalnál ülőkből.
Gáspár Győző harcba szállt a Megasztár zsűrijével
Győzike már a produkció előtt sem titkolta, hogy nagyon sokat vár Márkótól.
Zseniális dalokat ír, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy ne abból éljen, hogy sofőr, hanem hogy ő legyen 2026-ban a Megasztár. De ha ezt eljátssza, ezt az esélyt, akkor kirúgom
– jelentette ki Győzike viccelődve. A zsűri azonban végül nem akarta megadni Márkónak a továbbjutást. Ezzel pedig Győzike egyáltalán nem értett egyet, aminek hangot is adott.
Fogta magát és felment a színpadra meggyőzni a mestereket arról, hogy adjanak még egy esélyt a fiatal srácnak. Ugyanis Győző meggyőződése, hogy Márkóban sokkal több van annál, mint amit az első produkciója alapján a zsűri látott. A jelenetnél azonban Dallos Bogi sem maradt csendben.
Nem tudom, hogy ez igazságos dolog-e
– mondta. Végül Győzike kitartása meghozta az eredményt. A showman kiállása után T. Danny úgy döntött, ad még egy esélyt Rózsa Márkónak, és továbbjuttatta a középdöntőbe. Így hiába mondott nemet első körben a zsűri, Győzinek végül sikerült elérnie, hogy sofőrje újra bizonyíthasson a Megasztárban.