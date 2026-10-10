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Megasztár

Gáspár Győző kiverte a hisztit a Megasztárban: Dallos Bogi szerint ez nem igazságos

13 perce
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Nem tudta elfogadni a zsűri döntését. Győzike sofőrje megcsillogtatta tudását a Megasztárban, azonban a mestereket nem győzte meg, és nem akarták továbbjuttatni. A showman ezt természetesen nem hagyta, és felment a színpadra elmondani a saját meglátását.
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MegasztárGáspár Győzőbalhé

Győzike nem tudta elfogadni, hogy a Megasztár zsűrije nem akarta továbbjuttatni a sofőrjét. Rózsa Márkó ugyanis nemcsak a munkáját végzi a showman mellett, hanem saját dalokat is ír, Győző pedig úgy gondolta, eljött az idő, hogy sofőr helyett végre énekesként bizonyítson. Amikor azonban a mesterek nemet mondtak, Győzike felment a színpadra, és kikövetelte magának, hogy adjanak még egy esélyt Márkónak. Ez az akciója azonban megosztó érzéseket váltott ki a zsűriasztalnál ülőkből.

A Megasztár mestere, Dallos Bogi felháborodik a zsűriasztalnál.
Megasztár 2026: Dallos Bogi nem tartotta jó ötletnek, hogy továbbjuttassák Márkót Győzike miatt (Fotó: TV2)

Gáspár Győző harcba szállt a Megasztár zsűrijével

Győzike már a produkció előtt sem titkolta, hogy nagyon sokat vár Márkótól.

Zseniális dalokat ír, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy ne abból éljen, hogy sofőr, hanem hogy ő legyen 2026-ban a Megasztár. De ha ezt eljátssza, ezt az esélyt, akkor kirúgom

 – jelentette ki Győzike viccelődve. A zsűri azonban végül nem akarta megadni Márkónak a továbbjutást. Ezzel pedig Győzike egyáltalán nem értett egyet, aminek hangot is adott.

Győző a sofőrjének továbbjutásáért kampányol a zsűri előtt.
Győzike felment a színpadra, hogy meggyőzze a zsűrit (Fotó: TV2)
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Fogta magát és felment a színpadra meggyőzni a mestereket arról, hogy adjanak még egy esélyt a fiatal srácnak. Ugyanis Győző meggyőződése, hogy Márkóban sokkal több van annál, mint amit az első produkciója alapján a zsűri látott. A jelenetnél azonban Dallos Bogi sem maradt csendben.

Nem tudom, hogy ez igazságos dolog-e

– mondta. Végül Győzike kitartása meghozta az eredményt. A showman kiállása után T. Danny úgy döntött, ad még egy esélyt Rózsa Márkónak, és továbbjuttatta a középdöntőbe. Így hiába mondott nemet első körben a zsűri, Győzinek végül sikerült elérnie, hogy sofőrje újra bizonyíthasson a Megasztárban.

@borsonline

Herceg Erika reagált! Elmondta mit miért tesz a Megasztárban! Herceg Erika ugye gyakran kritikus a Megasztárban, amire meg van az oka, hiszen nem szeretne magának rossz versenyzőket. Szóval küzd a legjobbakért. #bors #hercegerika #megasztár #kritika #szigor #tdanny

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