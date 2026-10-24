Szimpátiaszavazással vádolják Herceg Erikát a Megasztárban: Az orosz versenyzőt juttatta tovább

Újabb nézeteltérés alakult ki, amikor Herceg Erika egy párbajhelyzetben olyan döntést hozott, amelyet mestertársai nem éreztek igazságosnak. A Megasztár mesterei egytől egyig el is mondták Erikának véleményüket, és arra jutottak, hogy egyfajta szimpátiaszavazás indult el a részéről.
Nem értettek egyet a továbbjutóval a Megasztár mesterei
„Ez egy szimpátiaszavazás volt ” – mondta Dallos Bogi, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte nem kizárólag a versenyzők teljesítménye alapján született meg a döntés. A helyzetet tovább élezte, hogy a háttérben felmerült, Erika baráti kapcsolatban állhat a továbbjutóval, amit Marics Peti tett szóvá. De T. Danny sem hagyta szó nélkül a történteket. A fiatal mester még ennél is keményebben fogalmazott:
Ne tegyünk úgy, mintha neked nem erről szólna a verseny, most ezt nem őszintén csináltad.
Herceg Erika azonban nem hagyta magát, és határozottan visszautasította, hogy bárki megmondja neki, mi számít őszinte döntésnek.
Ne akard helyettem eldönteni, hogy mi őszinte és mi nem. Azért ülök itt, mert tudom, hogy mit csinálok. Majd meglátjuk ti, hogy fogtok működni, én most így működök
– jelentette ki Herceg Erika, aki megkérte Ekaterinát, hogy fáradjon a csillagra, mert ő a biztos továbbjutó. A döntés tehát komoly feszültséget okozott a Megasztár mesterei között, hiszen többen is úgy érezték, hogy a másik versenyző teljesítménye erősebb volt, mégis Ekaterina kapta meg a lehetőséget a továbbjutásra. A vita középpontjába így nemcsak az került, hogy ki érdemelte meg jobban a folytatást, hanem az is, hogy mennyire befolyásolhatják a mesterek döntéseit a személyes szimpátiák és kapcsolatok.