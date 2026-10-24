Szimpátiaszavazással vádolják Herceg Erikát a Megasztárban: Az orosz versenyzőt juttatta tovább

Újabb nézeteltérés alakult ki, amikor Herceg Erika egy párbajhelyzetben olyan döntést hozott, amelyet mestertársai nem éreztek igazságosnak. A Megasztár mesterei egytől egyig el is mondták Erikának véleményüket, és arra jutottak, hogy egyfajta szimpátiaszavazás indult el a részéről.

Megasztár 2026: Herceg Erika cáfolja, hogy szimpátiából juttatja tovább versenyzőit (Fotó: TV2)

Nem értettek egyet a továbbjutóval a Megasztár mesterei

„Ez egy szimpátiaszavazás volt ” – mondta Dallos Bogi, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte nem kizárólag a versenyzők teljesítménye alapján született meg a döntés. A helyzetet tovább élezte, hogy a háttérben felmerült, Erika baráti kapcsolatban állhat a továbbjutóval, amit Marics Peti tett szóvá. De T. Danny sem hagyta szó nélkül a történteket. A fiatal mester még ennél is keményebben fogalmazott:

Ne tegyünk úgy, mintha neked nem erről szólna a verseny, most ezt nem őszintén csináltad.

Herceg Erika azonban nem hagyta magát, és határozottan visszautasította, hogy bárki megmondja neki, mi számít őszinte döntésnek.