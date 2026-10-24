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Szimpátiaszavazással vádolják Herceg Erikát a Megasztárban: Az orosz versenyzőt juttatta tovább

Megasztár

Szimpátiaszavazással vádolják Herceg Erikát a Megasztárban: Az orosz versenyzőt juttatta tovább

12 perce
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Komoly vita robbant ki Erika döntése miatt. A Megasztár mesterei úgy érzik, hogy Herceg Erikának erről szól az egész verseny, amit szóvá is tettek.
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MegasztárHerceg Erikabotrány

Újabb nézeteltérés alakult ki, amikor Herceg Erika egy párbajhelyzetben olyan döntést hozott, amelyet mestertársai nem éreztek igazságosnak. A Megasztár mesterei egytől egyig el is mondták Erikának véleményüket, és arra jutottak, hogy egyfajta szimpátiaszavazás indult el a részéről. 

Herceg Erika fekete csipkés ruhában ül a Megasztár zsűriasztalnál.
Megasztár 2026: Herceg Erika cáfolja, hogy szimpátiából juttatja tovább versenyzőit (Fotó: TV2)

Nem értettek egyet a továbbjutóval a Megasztár mesterei

„Ez egy szimpátiaszavazás volt ” – mondta Dallos Bogi, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte nem kizárólag a versenyzők teljesítménye alapján született meg a döntés. A helyzetet tovább élezte, hogy a háttérben felmerült, Erika baráti kapcsolatban állhat a továbbjutóval, amit Marics Peti tett szóvá. De T. Danny sem hagyta szó nélkül a történteket. A fiatal mester még ennél is keményebben fogalmazott: 

Ne tegyünk úgy, mintha neked nem erről szólna a verseny, most ezt nem őszintén csináltad.

Herceg Erika azonban nem hagyta magát, és határozottan visszautasította, hogy bárki megmondja neki, mi számít őszinte döntésnek.

Az orosz versenyző Ektaterina meglepetten néz a zsűrire.
Az orosz származású Ekaterina jutott tovább a párbaj után, amivel a Megasztár zsűrije nem értett egyet (Fotó: TV2)
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Ne akard helyettem eldönteni, hogy mi őszinte és mi nem. Azért ülök itt, mert tudom, hogy mit csinálok. Majd meglátjuk ti, hogy fogtok működni, én most így működök

 – jelentette ki Herceg Erika, aki megkérte Ekaterinát, hogy fáradjon a csillagra, mert ő a biztos továbbjutó. A döntés tehát komoly feszültséget okozott a Megasztár mesterei között, hiszen többen is úgy érezték, hogy a másik versenyző teljesítménye erősebb volt, mégis Ekaterina kapta meg a lehetőséget a továbbjutásra. A vita középpontjába így nemcsak az került, hogy ki érdemelte meg jobban a folytatást, hanem az is, hogy mennyire befolyásolhatják a mesterek döntéseit a személyes szimpátiák és kapcsolatok.

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