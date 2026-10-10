Helfy Alexa döntött, versenybe száll húga ellen a Megasztárban: „Támogatni fogjuk egymást”

Újabb fordulatot vett a Helfy testvérek története a Megasztárban. Helfy Roxi azért érkezett a műsorba, hogy végre saját jogán is megmutassa, mire képes, hiszen korábban sokszor csak nővére, Helfy Alexa húgaként tekintettek rá. Alexa 2022-ben az X-Faktorban szerepelt, ahol éppen Herceg Erika mentoráltja volt, és egészen a negyedik helyig jutott. Most azonban húga ellen fogja megmérettetni magát a Megasztár színpadán, amit szintén korábbi mentorának, Herceg Erikának köszönhet.
Ezért döntött úgy Alexa, hogy beszáll a Megasztár versenyébe
Roxi a Megasztár válogatóján saját dalával állt a mesterek elé, és már a produkció előtt arról beszélt nővérének, hogy szeretne kilépni az árnyékából. A fiatal énekesnő végül Marics Petit választotta, Herceg Erika azonban nem akarta elengedni teljesen a történetet: a kulisszák mögött Alexának is adott egy továbbjutási kártyát. Alexa először még bizonytalan volt, hiszen pontosan tudta, hogy húga számára mennyire fontos ez a lehetőség.
Nagyon át kell gondolnom, mert most ez a húgomnak az éve
– mondta akkor, miközben Roxit láthatóan megviselte, hogy a nővére is lehetőséget kapott.
Végül azonban Alexa úgy döntött, elfogadja a kihívást, és nem kívülről fogja figyelni húga szereplését, hanem ő maga is megpróbálja végigjárni vele a Megasztár útját.
Roxinak adtam a végső döntést. És ő megengedte, hogy jöjjek. Így, hogy együtt versenyzünk a húgommal, én azt érzem, hogy támogatni fogjuk egymást, és tényleg, hogy ha bármi probléma történik, akkor ott leszünk egymásnak. Bennem van az a stressz is, hogy milyen lesz új embereket megismerni, de nagyon várom
– mondta Alexa. Ezzel tehát különleges helyzet állt elő: a két testvér most ugyanabban a tehetségkutatóban, egymás ellen fog versenyezni. Alexa számára ráadásul különösen érdekes lehet a visszatérés, hiszen korábban már végigment az X-Faktor élő show-ján, most pedig újra bizonyíthat.