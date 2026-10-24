„Elvégre Alexa húga vagy” – Helfy Roxi kiborult édesapja mondata miatt a Megasztárban

A Helfy testvérek története az idei Megasztár egyik különleges szála: Roxi és Alexa is versenyben van, miközben a fiatalabb lány szeretné bebizonyítani, hogy a saját jogán is megállja a helyét. Roxi már korábban is beszélt arról, hogy vegyes érzései vannak nővére jelenlétével kapcsolatban, most azonban édesapja még rátett erre egy lapáttal.

Megasztár 2026: Csak Roxi jelentkezett eredetileg a műsorba, nővére versenyzés nélkül jutott a középdöntőbe (Fotó: TV2)

Megasztár: Helfy Roxi édesapja fájó beszólása

A Megasztár középdöntője előtt a család együtt érkezett az épülethez, hogy elkísérjék Roxit. Az énekesnő láthatóan feszült volt, édesanyja és nővére pedig igyekeztek megnyugtatni, hogy ne izguljon, biztosan ügyes lesz. Roxi azonban már ekkor is küzdött a testvérével kapcsolatos érzéseivel.

Még mindig vegyes érzések vannak azzal kapcsolatban bennem, hogy Alexa itt van a versenyben.

A család próbálta biztatni, amikor váratlanul az édesapjuk is megszólalt...

Roxi nővére, Helfy Alexa korábban az X-Faktor versenyzője volt Herceg Erika csapatában (Fotó: TV2)

Elvégre Alexa húga vagy!

A mondat láthatóan betalált Roxinak, aki éppen attól tart, hogy nem önálló előadóként, hanem továbbra is Alexa testvéreként tekintenek rá. Roxi nem rejtette véka alá, mennyire rosszul esett neki édesapja megjegyzése: