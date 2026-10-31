Megasztár: Helfy Roxi továbbjutott, most már biztosan nővére ellen kell megküzdenie a Megaházban

Helfy Roxi már a Megasztár válogatóján egyértelművé tette, hogy szeretne végre saját jogán bizonyítani, és nem csupán Helfy Alexa húgaként szerepelni. A testvérek története azonban azóta teljesen új fordulatot vett: Alexa is bekerült a versenybe, így mostanra az is biztossá vált, hogy a két lány egymás riválisa lesz a Megaházban.
Roxi és Bence lenyűgözte a Megasztár mestereit
A párbajban Helfy Roxi és Horváth Bence a Somewhere Over the Rainbow című dallal állt színpadra. Mindketten hatalmasat énekeltek, a mesterek pedig egyértelműen éreztették velük, hogy komoly teljesítményt nyújtottak. Dallos Bogi Roxi produkcióját különösen meghatónak találta. „Az első hangodnál már elkezd az embernek könnyezni a szeme” – mondta neki Bogi. A mester természetesen Bencét is nagyon megdicsérte, hiszen a fiatal fiú korábban még nem is ismerte a dalt, ennek ellenére elképesztő produkciót tett le a színpadra.
T. Danny szerint pedig mindkét fiatalnak megvan az a tehetsége, ami ahhoz kell, hogy komoly sikert érjenek el a zenei pályán.
Két olyan kis fiatal gyerek áll előttünk, aki jobban énekel, mint bárki ebben a stúdióban
– jelentette ki T. Danny. Marics Peti sem tudta leplezni, mennyire lenyűgözte őket a két fiatal produkciója, végül azonban ki kellett hirdetnie a párbaj győztesét.
Elképesztő, amit leműveltetek, eszméletlen, amit mi itt átélhetünk. De sajnos döntenem kell kettőtök közül. Ki kell, hogy hirdessem ennek a párbajnak a győztesét, aki nem más, mint Roxi
– mondta Marics Peti. Ezzel Helfy Roxi lett a továbbjutó, így számára folytatódik a Megasztár, ráadásul még nagyobb izgalommal, hiszen a Megaházban már nővére, Helfy Alexa is ott lesz a versenyben.