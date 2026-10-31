Megasztár: Helfy Roxi továbbjutott, most már biztosan nővére ellen kell megküzdenie a Megaházban

Helfy Roxi már a Megasztár válogatóján egyértelművé tette, hogy szeretne végre saját jogán bizonyítani, és nem csupán Helfy Alexa húgaként szerepelni. A testvérek története azonban azóta teljesen új fordulatot vett: Alexa is bekerült a versenybe, így mostanra az is biztossá vált, hogy a két lány egymás riválisa lesz a Megaházban.

Megasztár 2026: Helfy Roxi lett a párbaj győztese (Fotó: TV2)

Roxi és Bence lenyűgözte a Megasztár mestereit

A párbajban Helfy Roxi és Horváth Bence a Somewhere Over the Rainbow című dallal állt színpadra. Mindketten hatalmasat énekeltek, a mesterek pedig egyértelműen éreztették velük, hogy komoly teljesítményt nyújtottak. Dallos Bogi Roxi produkcióját különösen meghatónak találta. „Az első hangodnál már elkezd az embernek könnyezni a szeme” – mondta neki Bogi. A mester természetesen Bencét is nagyon megdicsérte, hiszen a fiatal fiú korábban még nem is ismerte a dalt, ennek ellenére elképesztő produkciót tett le a színpadra.

Roxi és Bence produkciója után állva tapsoltak a mesterek (Fotó: TV2)

T. Danny szerint pedig mindkét fiatalnak megvan az a tehetsége, ami ahhoz kell, hogy komoly sikert érjenek el a zenei pályán.

Két olyan kis fiatal gyerek áll előttünk, aki jobban énekel, mint bárki ebben a stúdióban

– jelentette ki T. Danny. Marics Peti sem tudta leplezni, mennyire lenyűgözte őket a két fiatal produkciója, végül azonban ki kellett hirdetnie a párbaj győztesét.