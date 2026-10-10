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Megasztár

Ukrán k*rvának nevezte Herceg Erikát, most visszatért a Megasztárba és bocsánatért könyörög

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nagy fordulatnak lehetünk szemtanúi. A Megasztár versenyzője tavaly még keményen nekiment Herceg Erikának, idén azonban ismét megjelent a tehetségkutató válogatóján. Norbert most már egészen más hangnemet ütött meg: esedezik a bocsánatért.
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MegasztárHerceg Erikabalhé

Nem mindennapi visszatérő bukkant fel a Megasztár idei évadában. Varga Norbert ugyanis tavaly már megmérettette magát a műsorban, ám a középdöntőben igencsak elmérgesedett a helyzet közte és Herceg Erika között. A versenyző akkor kemény szavakkal illette a mesternőt, most viszont újra eljött, és már egészen más szándékkal állt Erika elé.

A Megasztár mesternőjét vérig sértette tavaly egy jelentkező.
Megasztár 2026: Az egyik tavalyi versenyző mélyen megsértette Herceg Erikát, most pedig visszatért (Fotó: Tumbász Hédi)

Így kért bocsánatot a Megasztár versenyzője

A tavalyi Megasztárban Varga Norbert nem rejtette véka alá, mit gondol Herceg Erikáról. A versenyző kifejezetten sértő módon beszélt a mesternőről, és azt is kifogásolta, hogy szerinte Erika nem elég ismert ahhoz, hogy őt kritizálja.

Eléggé gyenge. Szóval, ne nekem pofázzon a hülye énekléseivel. Amúgy meg egy dala nincs Magyarországon, és ott ül bent zsűriként

– mondta akkor Norbert. A konfliktus azonban ennél is tovább ment: a versenyző édesanyja még durvább jelzőt használt Herceg Erikára, amikor „igazságtalan ukrán k*rvának” nevezte az énekesnőt.

Herceg Erika megsértődve néz a versenyzőre.
Herceg Erika nem hagyta szó nélkül a versenyző visszatérését (Fotó: TV2)

A történtek után aligha lehetett volna arra számítani, hogy Varga Norbert egy évvel később ismét feltűnik a Megasztárban. Az idei visszatérés azonban teljesen más hangulatban zajlott. Amikor Erika szembesítette a versenyzőt a korábban történtekkel, nem maradt el a reakció. „Elég szép kis jelzőkkel illettél engem a középdöntőben...” – emlékeztette Norbertet a korábbi konfliktusra. A versenyző ezúttal már nem vitatkozott, hanem bocsánatot kért.

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Elnézést szeretnék kérni tiszta szívemből. Elborult az agyam! Tiszta szívemből mondom Erika, hogy bocsánat

– mondta Varga Norbert. A Megasztár tehát újabb meglepő fordulatot tartogatott: aki egy évvel korábban még durva szavakkal támadta Herceg Erikát, most visszatért a műsorba, és már a megbékélés reményében állt a mester elé. Hogy Erika elfogadta-e a bocsánatkérést, és hogy Norbertnek sikerült-e ezúttal meggyőznie a mestereket, az a Megasztár adásából derül ki, szombaton 19:45-től a TV2 képernyőjén.

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