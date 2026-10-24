Botrány a Megasztárban: Herceg Erika elvesztette a fejét, Dallos Bogi karját is megragadta

A Megasztár párbajában Liza és Csillag állt egymással szemben, a produkciójuk után pedig Herceg Erikának kellett eldöntenie, kit visz tovább. A mester végül Lizára voksolt, így Csillagnak távoznia kellett volna a versenyből. A döntést azonban nem fogadta mindenki könnyen. Marics Peti és T. Danny sem értett egyet Erika választásával, azonban Dallos Bogi úgy döntött, hogy Csillag után megy, és ad neki még egy esélyt. Ekkor Herceg Erika közbelépett, és elkapta Bogi karját.
Ezért borult ki Erika a Megasztár párbaj után
A helyzet hihetetlenül túlfűtötté vált, amikor Erika nem akarta, hogy Bogi tovább vigye a csapatába Csillagot.
Nem, őt nem engedem!
– mondta feldúltan, majd végül kivonult a stúdióból.
Kimegyek. Vége van mindennek, én nem fogok most már forgatni
– jelentette ki. A történtek után Erika később visszatért, és bocsánatot kért Dallos Bogitól. Azt is elmondta, hogy valójában még valahogy szerette volna visszajuttatni Csillagot a versenybe. T. Danny azonban nem hagyta szó nélkül a történteket, és meglehetősen határozottan reagált Erika magyarázatára.
Ez az előbb még nem jutott eszedbe. Csak az volt benned, hogy valaki el akarja vinni a versenyzőt, akit te kidobtál. Ezzel nincsen baj, csak vállaljuk fel azt, ahogy döntöttünk.
A feszült pillanatok után végül Dallos Bogi valóban továbbvitte Csillagot, így a versenyző folytathatja a Megasztár küzdelmeit. A történtek jól mutatták, hogy a Megasztár mesterei számára sem mindig egyszerű meghozni egy-egy döntést. A párbajok során nemcsak a versenyzők kerülnek érzelmileg nehéz helyzetbe, hanem a mentorok között is könnyen elszabadulhatnak az indulatok.