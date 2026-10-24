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Megasztár

Botrány a Megasztárban: Herceg Erika elvesztette a fejét, Dallos Bogi karját is megragadta

1 órája
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Megdöbbentő jelenet a stúdióban! Az egyik Megasztár párbaj után összetűzésbe kerültek a mesterek, Erika pedig indulatból cselekedett. Végül Dallos Bogi dönthetett a kiejtett versenyző sorsáról.
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MegasztárHerceg ErikabalhéDallos Bogi

A Megasztár párbajában Liza és Csillag állt egymással szemben, a produkciójuk után pedig Herceg Erikának kellett eldöntenie, kit visz tovább. A mester végül Lizára voksolt, így Csillagnak távoznia kellett volna a versenyből. A döntést azonban nem fogadta mindenki könnyen. Marics Peti és T. Danny sem értett egyet Erika választásával, azonban Dallos Bogi úgy döntött, hogy Csillag után megy, és ad neki még egy esélyt. Ekkor Herceg Erika közbelépett, és elkapta Bogi karját.

A Megasztár stúdióban Herceg Erika elkapja Bogi karját.
Megasztár 2026: Erika nem tudott az indulatainak parancsolni (Fotó: TV2)

Ezért borult ki Erika a Megasztár párbaj után

A helyzet hihetetlenül túlfűtötté vált, amikor Erika nem akarta, hogy Bogi tovább vigye a csapatába Csillagot.

Nem, őt nem engedem!

 – mondta feldúltan, majd végül kivonult a stúdióból.

Kimegyek. Vége van mindennek, én nem fogok most már forgatni

 – jelentette ki. A történtek után Erika később visszatért, és bocsánatot kért Dallos Bogitól. Azt is elmondta, hogy valójában még valahogy szerette volna visszajuttatni Csillagot a versenybe. T. Danny azonban nem hagyta szó nélkül a történteket, és meglehetősen határozottan reagált Erika magyarázatára.

Herceg Erika kiborulva ül a székénél.
Herceg Erikát megviselte a döntése, T. Danny azonban erős megjegyzést szegezett neki (Fotó: TV2)
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Ez az előbb még nem jutott eszedbe. Csak az volt benned, hogy valaki el akarja vinni a versenyzőt, akit te kidobtál. Ezzel nincsen baj, csak vállaljuk fel azt, ahogy döntöttünk.

A feszült pillanatok után végül Dallos Bogi valóban továbbvitte Csillagot, így a versenyző folytathatja a Megasztár küzdelmeit. A történtek jól mutatták, hogy a Megasztár mesterei számára sem mindig egyszerű meghozni egy-egy döntést. A párbajok során nemcsak a versenyzők kerülnek érzelmileg nehéz helyzetbe, hanem a mentorok között is könnyen elszabadulhatnak az indulatok.

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