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Megasztár

Újabb váratlan döntés a Megasztárban: Helfy Alexa továbbjutott, egy nagy esélyesnek kellett távoznia

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Komoly döntést hozott Herceg Erika: bizalmat szavazott Helfy Alexának, egy nagyon erős párbaj után. A Megasztár többi mestere azonban megjegyzett néhány dolgot Alexa produkciójával kapcsolatban.
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MegasztárHerceg Erikanehéz döntéskonfliktus

Helfy Alexa története már a Megasztár válogatóján különleges fordulatot vett. A fiatal énekesnő eredetileg csak húgát, Helfy Roxit kísérte el a műsorba, ám Herceg Erika váratlanul neki is továbbjutási lehetőséget adott – ráadásul úgy, hogy Alexa nem is jelentkezett a versenybe, és akkor még produkciót sem mutatott be. A döntés miatt a nézők között komoly felháborodás alakult ki. Erika azonban ezúttal is bizalmat szavazott Alexának, ő nyerhette meg a párbajt, egy nagyon erős versenyzővel szemben. A mesterek ezt nem tudták szó nélkül hagyni. 

A Megasztár mestere kimerülten ül a zsűriasztalnál.
Megasztár 2026: Erikának nehéz döntést kellett meghoznia, végül Alexa mellett tette le a voksát (Fotó: TV2)

Helfy Alexa kapta meg a Megasztár csillagot

A párbajban mindkét lány elképesztő teljesítményt nyújtott, a mesterek mégis találtak olyan részleteket, amelyekről beszélniük kellett. T. Danny többek között arra emlékeztette Erikát, hogy „Alexa nem is jelentkezett ebbe a műsorba”, Dallos Bogi pedig szintén felhozta Alexa korábbi x-faktoros szereplését a lánynak:

 Plusz neki már voltak lehetőségei, volt már versenyződ is.

A mester ennek ellenére most is úgy látta, hogy Alexa megérdemli a továbbjutást, és rá esett a választása.

Helfy Alexa fekete trikóban, napszemüveggel a fején áll a színpadon.
 Helfy Alexára rázúdultak az online támadások, miután elfogadta Erika ajánlatát (Fotó: TV2)
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Helfy Alexát rengeteg bántás érte

A Megasztárba való bekerüléséért komoly árat kellett fizetnie Alexának utólag. Helfy Alexát rengeteg bántás érte az interneten, miután elfogadta Herceg Erika váratlan ajánlatát, és elindult a műsorban. Többen azzal vádolták, hogy elvette a lehetőséget a húgától, sőt a külsejét is durván támadták. A kialakult helyzet miatt végül Herceg Erika is megszólalt, és egyértelművé tette: szerinte nem Alexát kellene hibáztatni a történtekért. A Megasztár mestere magára vállalta a felelősséget, amiért a korábbi mentoráltját produkció nélkül is továbbjuttatta, és arra kérte a nézőket, hogy ne a versenyzőn vezessék le az indulataikat.

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