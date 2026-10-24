Újabb váratlan döntés a Megasztárban: Helfy Alexa továbbjutott, egy nagy esélyesnek kellett távoznia

Helfy Alexa története már a Megasztár válogatóján különleges fordulatot vett. A fiatal énekesnő eredetileg csak húgát, Helfy Roxit kísérte el a műsorba, ám Herceg Erika váratlanul neki is továbbjutási lehetőséget adott – ráadásul úgy, hogy Alexa nem is jelentkezett a versenybe, és akkor még produkciót sem mutatott be. A döntés miatt a nézők között komoly felháborodás alakult ki. Erika azonban ezúttal is bizalmat szavazott Alexának, ő nyerhette meg a párbajt, egy nagyon erős versenyzővel szemben. A mesterek ezt nem tudták szó nélkül hagyni.

Megasztár 2026: Erikának nehéz döntést kellett meghoznia, végül Alexa mellett tette le a voksát (Fotó: TV2)

Helfy Alexa kapta meg a Megasztár csillagot

A párbajban mindkét lány elképesztő teljesítményt nyújtott, a mesterek mégis találtak olyan részleteket, amelyekről beszélniük kellett. T. Danny többek között arra emlékeztette Erikát, hogy „Alexa nem is jelentkezett ebbe a műsorba”, Dallos Bogi pedig szintén felhozta Alexa korábbi x-faktoros szereplését a lánynak:

Plusz neki már voltak lehetőségei, volt már versenyződ is.

A mester ennek ellenére most is úgy látta, hogy Alexa megérdemli a továbbjutást, és rá esett a választása.