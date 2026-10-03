Séfek Séfe Lukász Herceg Erika miatt érkezett a Megasztárba: „Megvettem az újságát is, ahol meztelenkedik, és széttett lábakkal mutogatja a mindzsóját”

A Séfek Séfe sztárja, Lukász ezúttal nem a konyhában, hanem a Megasztár színpadán okozott meglepetést. A különc versenyző egyértelművé tette: nem akárki miatt jelentkezett a műsorba, ugyanis Herceg Erikának szeretett volna énekelni, akibe állítása szerint évek óta szerelmes. Na, de mindezek mellett azt is bevallotta, hogy rajongása olyan szinteken van Erika felé, hogy ő bizony meg is vette azt az újságot, amiben az énekesnő merész fotókon szerepelt.

Megasztár 2026: Lukász Herceg Erika mellett még a TV2 arca díjra is pályázik (Fotó: TV2)

Így érkezett a Megasztárba: „Én csak a Herceg Erikának akarok énekelni”

Lukász a Megasztárban sem fogta vissza magát, amikor kiderült, miért is érkezett a műsorba.

Én csak a Herceg Erikának akarok énekelni, mert amúgy szerelmes vagyok belé. Már vagy 6 éve imádom őt. Beleszerettem az arcába, a testébe, a melleibe, a fülébe. Megvettem az újságát is, ahol meztelenkedik, és széttett lábakkal mutogatja a mindzsóját. Szerintem Magyarországon ő a legszebb nő!

Az említett újság pedig nem más lehet, mint a Playboy. Herceg Erika még modellként szerepelt a magazin ukrán kiadásának 2012-es novemberi számában, évekkel azelőtt, hogy a Via Gra tagjaként, majd énekesnőként és televíziós mentorként ismertté vált volna.

A showman egy rózsával is kifejezte rajongását (Fotó: TV2)

Erika 2025-ben Instagramján egy kérdezz-felelekben maga is beszélt erről a korszakáról. Egy követője azt kérdezte tőle, megbánta-e valaha a meztelen fotózásokat, mire az énekesnő így válaszolt:

Az első felkérést 13 éve a Playboytól kaptam, akkor kezdő fotómodellként nyilván jó lehetőség volt. Aztán az együttes alatt kétszer jelentem meg a Maxim címlapján. Ennyi erotikus fotózásom volt. A Playboyt sokáig bántam, a többit imádtam. Most már nem bánok semmit. Minden történelem.

Lukásznak azonban úgy tűnik, ez nem történelem, hiszen a mai nap is emlegeti, hogy mély nyomot hagyhatott benne. A Séfek Séfe sztárja azt is hozzátette bemutatkozójához, hogy a TV2-n látható szereplései óta szerinte különösen nagy figyelem övezi őt.