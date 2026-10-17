A Megasztár zsűrijét meglepte Helfy Alexa megjelenése: Marics Peti beszólt Herceg Erikának

A Helfy testvérek története már a Megasztár válogatóján különleges fordulatot vett. Roxi azért érkezett a műsorba, hogy végre saját jogán bizonyítson, és a saját dalában is arról énekelt, milyen nehéz számára, hogy sokan csak Helfy Alexa húgaként tekintenek rá. A produkció után azonban Herceg Erika úgy döntött, Roxi nővérének is, aki eredetileg csak kísérőként érkezett, ad egy továbbjutási lehetőséget a középdöntőbe: így Alexa gyakorlatilag versenyzés nélkül továbbjutási lehetőséget kapott.

Megasztár 2026: a mesterek meglepődtek Helfy Alexa megjelenésén (Fotó: TV2)

A Megasztár mesterei nem tudták, hogy Alexa is ott lesz

A középdöntőben aztán komoly meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy Alexa valóban megjelent. A mesterek ugyanis nem számítottak arra, hogy ő is ott lesz a versenyzők között, így rögtön tanakodni kezdtek arról, vajon jó döntés volt-e, hogy Erika külön neki is adott egy továbbjutási lehetőséget. Erika azonban erre határozottan reagált, hiszen szerinte a Megasztár nem egyetlen emberről szól, hanem arról, hogy a középdöntőből összesen nyolcan juthatnak el az élő show-ig.

Ekkor T. Danny is közbeszólt:

T. Danny jelezte Erikának, hogy Alexa nem jelentkezett a versenybe (Fotó: TV2)

Igen, csak ő nem volt itt. Őt csak behívtad magadtól.

Erika azonban nem hátrált meg, és röviden megindokolta, miért döntött Alexa mellett: szerinte pontosan tudja, mire képes a korábbi X-Faktor-versenyző. A Megasztár mesternője azt is jelezte, hogy ha Roxi majd Marics Peti csapatában küzd, ő akkor mellette is ki fog állni: nem hagyná, hogy Roxi esély nélkül maradjon, és azt is egyértelművé tette, hogy kiakadna, ha Marics nem adna neki lehetőséget a párbajra. Marics Peti azonban erre rögtön rávágta: „Nem szólsz te bele az én részembe, Erika.”