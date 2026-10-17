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Megasztár

Leállította Shodeinde Dorkát Herceg Erika a Megasztárban: „Bocsánatkéréssel tartozom”

37 perce
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Nem úgy sikerült Shodeinde Dorka produkciója, ahogy azt ő gondolta. Herceg Erika egy ponton leállította a Megasztár versenyzőjét, és azt is elárulta, miért döntött így. A mesterek közül azonban senki nem értett egyet vele.
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MegasztárHerceg Erikaváratlanfordulat

Shodeinde Dorka számára különösen fontos lehetett ez a szereplés: a 35 éves énekesnő hosszú idő után tért vissza a tehetségkutatók világába. Az első X-Faktorban még 19 évesen, várandósan ismerte meg az ország, később pedig egészen az élő show-ig jutott. Tizenhat évvel később már háromgyermekes anyaként próbálkozott újra, ezúttal a Megasztár színpadán. Most azonban egyáltalán nem úgy alakult a produkciója, ahogy szerette volna. A Whitney Houston és Mariah Carey által előadott When You Believe komoly kihívás elé állította.

A Megasztár versenyzője, Shodeinde Dorka korábban az X-Faktor felfedezettje volt.
Megasztár 2026: Dorka betegen állt a színpadra (Fotó: TV2)

Ezért állította le Herceg Erika a Megasztár versenyzőjének produkcióját

Dorka a világ egyik legismertebb és legnehezebb női duettjét kellett, hogy egy párbaj keretében előadja Kiarával a középdöntőben. Ám a produkció közben Herceg Erika közbelépett.

„Bocsánatkéréssel tartozom a dalválasztás miatt. Dorka, te beteg vagy, ami érződik is a hangodon, bizonytalankodtál. Azért is állítottalak le, mert nem akarom, hogy megerőltesd még jobban a hangszálaidat” 

– mondta Herceg Erika.

Herceg Erika nem akarta, hogy Dorka megerőltesse a hangszálait.
Erika könnyek között állította le a produkciót (Fotó: TV2)

A mondat azonban aligha lehetett megnyugtató Dorkának. Egy ilyen fontos fordulóban ugyanis már önmagában az is rossz jel egy versenyző számára, ha az egyik mester menet közben megállítja a produkcióját.

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A többi mester nem értett egyet Erikával

A történet azonban itt vált igazán érdekessé. T. Danny, Marics Peti és Dallos Bogi ugyanis egészen másképp látta a produkciót. Ők úgy érezték, hogy Erika éppen akkor állította le az éneklést, amikor az kezdett volna igazán kibontakozni. Ez pedig komoly szakmai nézeteltérést okozott a mesterek között. A Megasztár középdöntőjében ráadásul már nincs sok lehetőség a hibázásra: a versenyzőknek minden pillanatban bizonyítaniuk kell, hiszen csak a legjobbak juthatnak tovább.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy Dorka továbbjut-e, az a jövőheti adásban kiderül a TV2 képernyőjén. 

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