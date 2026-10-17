Lefagyott a stúdió: Herceg Erika úgy küldött haza egy versenyzőt a Megasztárból, hogy énekelni sem hagyta

A Megasztár középdöntőjében már minden egyes döntésnek komoly súlya van, hiszen a versenyzőknek nemcsak egyénileg, hanem csapatban is bizonyítaniuk kell. Ezúttal azonban egy idősebb hölgy került kellemetlen helyzetbe, amikor kiderült, hogy a csapatfeladat során ismét azt a dalt szeretné előadni, amellyel már az előválogatón is színpadra állt.

Megasztár 2026: az egyik versenyző elő se adhatott és el kellett hagynia a színpadot (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika nem várt lépést tett

A versenyző egy olyan magyar dalt választott, amelyhez ragaszkodott annak ellenére is, hogy a csapatban mások angol nyelvű produkcióval szerettek volna színpadra állni. Végül kiderült, hogy a középdöntőre ugyanazzal a dallal érkezett, amellyel korábban továbbjutott: a Quimby legendás slágerét, a Most múlik pontosan című dalt adta elő a csapattal. Herceg Erika azonban már a produkció előtt megállította a versenyzőt, és világossá tette, hogy nincs értelme újra elénekelnie ugyanazt a dalt: