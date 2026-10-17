Lefagyott a stúdió: Herceg Erika úgy küldött haza egy versenyzőt a Megasztárból, hogy énekelni sem hagyta

A Megasztár középdöntőjében már minden egyes döntésnek komoly súlya van, hiszen a versenyzőknek nemcsak egyénileg, hanem csapatban is bizonyítaniuk kell. Ezúttal azonban egy idősebb hölgy került kellemetlen helyzetbe, amikor kiderült, hogy a csapatfeladat során ismét azt a dalt szeretné előadni, amellyel már az előválogatón is színpadra állt.
Megasztár: Herceg Erika nem várt lépést tett
A versenyző egy olyan magyar dalt választott, amelyhez ragaszkodott annak ellenére is, hogy a csapatban mások angol nyelvű produkcióval szerettek volna színpadra állni. Végül kiderült, hogy a középdöntőre ugyanazzal a dallal érkezett, amellyel korábban továbbjutott: a Quimby legendás slágerét, a Most múlik pontosan című dalt adta elő a csapattal. Herceg Erika azonban már a produkció előtt megállította a versenyzőt, és világossá tette, hogy nincs értelme újra elénekelnie ugyanazt a dalt:
Ugyanazt a dalt hoztad, amit az előválogatón énekeltél. Így most, hogy értékeljelek, mikor ugyanazt akarod énekelni, és az előválogatón sem volt az akkor egy tökéletes produkció. Ott is csak két igennel jutottál tovább. Nem látom egyáltalán értelmét, hogy te itt légy. Úgyhogy köszönöm szépen, neked véget ért ez a verseny!
A versenyző így végül előadás nélkül távozott a Megasztárból. A jelenet jól mutatja, hogy a Megasztár középdöntőjében már nincs helye a korábbi produkciók megismétlésének: a mesterek új oldalát szeretnék látni a versenyzőknek, és aki nem tud vagy nem akar változtatni, annak akár egyetlen előadás nélkül is véget érhet a verseny.