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Megasztár

„Eltorzultan látom magam” – összeomlott a Megasztár versenyzője, Herceg Erika nyugtatta meg

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Elsírta magát a versenyző, amikor saját magáról beszélt: kiderült, gyerekkora óta küzd azzal, hogy torznak látja magát. A Megasztár mestere azonban azonnal próbálta megnyugtatni és visszaadni az önbizalmát.
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MegasztárHerceg Erikatámogatás

A Megasztár színpadára lépés előtt Petronella őszintén beszélt arról, milyen komoly belső harcokat vív saját magával. Egy másik versenyző produkcióját látva egyszerre tört fel belőle a bizonytalanság: úgy érezte, ő képtelen ugyanilyen felszabadultan mozogni a színpadon, és saját hangját is hajlamos rossznak hallani annak ellenére, hogy környezete folyamatosan dicséri. A fiatal énekesnő azt is elmondta, hogy gyerekkora óta küzd azzal, hogy eltorzultan látja magát, és ez nagyon összezavarja.

A Megasztár versenyzője fekete csipkeruhában áll a színpadon.
Megasztár 2026: a fiatal énekesnő őszinte érzéseiről beszélt a színpadon (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika azonnal megpróbálta megnyugtatni a versenyzőt

Petronella még a produkció előtt elmondta, mennyire nehéz számára megbirkózni ezekkel az érzésekkel.

Amikor megláttam Ekaterina produkcióját, akkor csak arra tudtam gondolni, hogy én is szeretnék mozogni, én is szeretnék hasonlóan teljesíteni a színpadon. Magammal vannak ilyen harcok bennem, szerintem már kiskorom óta és ez nagyon nehéz így. Eltorzultan látom magam és ez nagyon összezavar, és nem tudom miért. A hangomról is mindig azt hiszem, hogy rossz, pedig nagyon sokan dicsérik, azt mondják különleges. Nagyon szeretnék kitörni, fejlődni, és szárnyalni

 – vallotta be. Amikor Petronella a színpadra lépett, Herceg Erika rögtön arra kérdezett rá, mi ijesztette meg ennyire.

Herceg Erika csipkés feketeruhában ül a zsűriasztalnál.
Herceg Erika megnyugtatta a versenyzőt (Fotó: TV2)

Attól, hogy Ekaterina egy nagyon tehetséges lány, és fantasztikusan mozog a színpadon. Ez nekem pedig egy gyengeségem, hogy lefagyok, és nem merek mozogni

 – mondta Petronella. Herceg Erika azonban nem hagyta, hogy a versenyző ezekkel a gondolatokkal álljon színpadra. Határozottan próbálta visszaadni Petronella önbizalmát.

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Egyáltalán nincs baj a mozgásoddal, gyönyörű vagy a színpadon. Fantasztikus energiáid vannak, és csodálatosan énekelsz. Ezt most verd ki a fejedből

– mondta neki Erika, aki ezúttal megpróbálta elérni, hogy a fiatal énekesnő ne a félelmeire, hanem arra koncentráljon, amit a színpadon képes megmutatni.

Ha kíváncsi vagy Petronella teljesítményére, akkor ne hagyd ki a Megasztár ma esti adását, amely 19:45-től látható a TV2 képernyőjén.

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