„Eltorzultan látom magam” – összeomlott a Megasztár versenyzője, Herceg Erika nyugtatta meg

A Megasztár színpadára lépés előtt Petronella őszintén beszélt arról, milyen komoly belső harcokat vív saját magával. Egy másik versenyző produkcióját látva egyszerre tört fel belőle a bizonytalanság: úgy érezte, ő képtelen ugyanilyen felszabadultan mozogni a színpadon, és saját hangját is hajlamos rossznak hallani annak ellenére, hogy környezete folyamatosan dicséri. A fiatal énekesnő azt is elmondta, hogy gyerekkora óta küzd azzal, hogy eltorzultan látja magát, és ez nagyon összezavarja.
Megasztár: Herceg Erika azonnal megpróbálta megnyugtatni a versenyzőt
Petronella még a produkció előtt elmondta, mennyire nehéz számára megbirkózni ezekkel az érzésekkel.
Amikor megláttam Ekaterina produkcióját, akkor csak arra tudtam gondolni, hogy én is szeretnék mozogni, én is szeretnék hasonlóan teljesíteni a színpadon. Magammal vannak ilyen harcok bennem, szerintem már kiskorom óta és ez nagyon nehéz így. Eltorzultan látom magam és ez nagyon összezavar, és nem tudom miért. A hangomról is mindig azt hiszem, hogy rossz, pedig nagyon sokan dicsérik, azt mondják különleges. Nagyon szeretnék kitörni, fejlődni, és szárnyalni
– vallotta be. Amikor Petronella a színpadra lépett, Herceg Erika rögtön arra kérdezett rá, mi ijesztette meg ennyire.
Attól, hogy Ekaterina egy nagyon tehetséges lány, és fantasztikusan mozog a színpadon. Ez nekem pedig egy gyengeségem, hogy lefagyok, és nem merek mozogni
– mondta Petronella. Herceg Erika azonban nem hagyta, hogy a versenyző ezekkel a gondolatokkal álljon színpadra. Határozottan próbálta visszaadni Petronella önbizalmát.
Egyáltalán nincs baj a mozgásoddal, gyönyörű vagy a színpadon. Fantasztikus energiáid vannak, és csodálatosan énekelsz. Ezt most verd ki a fejedből
– mondta neki Erika, aki ezúttal megpróbálta elérni, hogy a fiatal énekesnő ne a félelmeire, hanem arra koncentráljon, amit a színpadon képes megmutatni.
Ha kíváncsi vagy Petronella teljesítményére, akkor ne hagyd ki a Megasztár ma esti adását, amely 19:45-től látható a TV2 képernyőjén.