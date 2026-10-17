„Eltorzultan látom magam” – összeomlott a Megasztár versenyzője, Herceg Erika nyugtatta meg

A Megasztár színpadára lépés előtt Petronella őszintén beszélt arról, milyen komoly belső harcokat vív saját magával. Egy másik versenyző produkcióját látva egyszerre tört fel belőle a bizonytalanság: úgy érezte, ő képtelen ugyanilyen felszabadultan mozogni a színpadon, és saját hangját is hajlamos rossznak hallani annak ellenére, hogy környezete folyamatosan dicséri. A fiatal énekesnő azt is elmondta, hogy gyerekkora óta küzd azzal, hogy eltorzultan látja magát, és ez nagyon összezavarja.

Megasztár 2026: a fiatal énekesnő őszinte érzéseiről beszélt a színpadon (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika azonnal megpróbálta megnyugtatni a versenyzőt

Petronella még a produkció előtt elmondta, mennyire nehéz számára megbirkózni ezekkel az érzésekkel.

Amikor megláttam Ekaterina produkcióját, akkor csak arra tudtam gondolni, hogy én is szeretnék mozogni, én is szeretnék hasonlóan teljesíteni a színpadon. Magammal vannak ilyen harcok bennem, szerintem már kiskorom óta és ez nagyon nehéz így. Eltorzultan látom magam és ez nagyon összezavar, és nem tudom miért. A hangomról is mindig azt hiszem, hogy rossz, pedig nagyon sokan dicsérik, azt mondják különleges. Nagyon szeretnék kitörni, fejlődni, és szárnyalni

– vallotta be. Amikor Petronella a színpadra lépett, Herceg Erika rögtön arra kérdezett rá, mi ijesztette meg ennyire.

Herceg Erika megnyugtatta a versenyzőt (Fotó: TV2)

Attól, hogy Ekaterina egy nagyon tehetséges lány, és fantasztikusan mozog a színpadon. Ez nekem pedig egy gyengeségem, hogy lefagyok, és nem merek mozogni

– mondta Petronella. Herceg Erika azonban nem hagyta, hogy a versenyző ezekkel a gondolatokkal álljon színpadra. Határozottan próbálta visszaadni Petronella önbizalmát.