Váratlan fordulat! Visszautasította Marics Peti ajánlatát Pyfu haverja a Megasztárban: „Nem szeretnék összeállni duóba”

Nem várt fordulat következett be a Megasztár párbajában. Marics Peti eredetileg úgy látta, hogy Barni és Julio akár együtt is működhetnének duóként a versenyben, ám Julio egyértelművé tette: ő nem szeretne másik versenyzővel összeállni, amit ki is fejtett, hogy miért. A döntése végül a továbbjutásába került.

Megasztár 2026: Pyfu biztatta a jelentkezésre Juliot a tehetségkutatóba (Fotó: TV2)

Megasztár: Ezért mondott Julio nemet Marics Peti ajánlatára

Julio és Barni párbajellenfélként álltak a Megasztár színpadára. Azonban Marics Peti szerint Julio produkciója ezúttal nem volt olyan meggyőző, mint az előző körökben, a párbaj győztesét pedig nem látta kérdésesnek.

Kicsit megnehezítetted a dolgomat, mert az előző körökben sokkal meggyőzőbb voltál. A párbaj győztes, az most így nem olyan nagy kérdés, hogy ki: Barninak kell, hogy odaadjam. De lenne egy ajánlatom. Hogy érzitek, tudna-e ez egy duóként működni és továbbmenni a versenyben?

– kérdezte Marics Peti.

Marics Peti váratlan választ kapott az ajánlatára (Fotó: TV2)

Julio azonban nem akarta elfogadni a felajánlott lehetőséget. Egyértelműen kijelentette, hogy számára a szólókarrier az út.

Én nem igazán tudok ketten együtt dolgozni. Úgyhogy én átadnám, hogy Barni szólóban menjen tovább. Nem szeretnék összeállni duóba.

Marics Peti elfogadta, hogy Julio nem akar a mester ötlete alapján továbbmenni, ám ezzel együtt le is zárult a versenyző útja a Megasztárban. „Az az igazság, hogy akkor el kell, hogy köszönjek tőled” – tette egyértelművé a mester. Így hát Julio hiába érkezett nagy reményekkel Pyfu kíséretében a versenybe, sajnos őt már nem fogjuk látni a Megaházban.