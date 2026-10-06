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Megasztár

A Megasztártól a világszínpadig: Ők azok a magyar tehetségkutatós felfedezettek, akik külföldön is sikert arattak

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Elképesztő magyar sikerek! A Megasztár és az X-Faktor adta nekik az indulást, és ők éltek is a lehetőséggel.
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MegasztársikertöténetX-Faktor

A magyar tehetségkutatók az elmúlt évtizedekben számos olyan énekest fedeztek fel, akiknek a műsorok nemcsak hazai ismertséget, hanem nemzetközi lehetőségeket is hoztak. Volt, aki a Megasztárból indult és az Eurovízión ért el előkelő helyezést, más amerikai tehetségkutatóban jutott el az élő show-ig, de olyan is akad, akire világhírű producer figyelt fel.

A Megasztár harmadik évadának győztese Rúzsa Magdi egy kék ruhában áll.
A Megasztár harmadik évadának győztese, Rúzsa Magdolna később az Eurovízión aratott sikert (Fotó: Markovics Gábor)

Rúzsa Magdi a Megasztár után az Eurovízión

Rúzsa Magdi a Megasztár harmadik évadának győzteseként vált országosan ismertté, majd alig egy évvel később már Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon 2007-ben, Helsinkiben az Unsubstantial Blues című dallal lépett színpadra, és a döntőben a kilencedik helyen végzett. Ezzel a mai napig a magyar Eurovízió egyik legeredményesebb szereplését produkálta.

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Király Viktor – Amerika, The Voice és az élő show

Király Viktor a Megasztár negyedik évadának győztese volt, ám később az Egyesült Államokban is megpróbálta szerencséjét. 2015-ben jelentkezett az NBC The Voice című műsorába, ahol már a vak meghallgatáson mind a négy mentor, Adam Levine, Gwen Stefani, Pharrell Williams és Blake Shelton megfordította a székét. Viktor végül a verseny első élő show-jában már a 24-es mezőnyben szerepelt. Innen azonban nem sikerült bejutnia a legjobb 12 közé. A kiesése után úgy fogalmazott, hogy ugyan nem nyert, de pontosan azt akarta elérni, hogy megismerjék Amerikában, és szerinte ez sikerült is.

Király Viktor kalapban és farmeringben énekel.
Király Viktor a nemzetközi siker mellett ma már boldog apuka is (Fotó: Vendel Lajos)

Radics Gigi – Quincy Jones hívta a Montreux-i Jazzfesztiválra

Radics Gigi története igazán különleges, hiszen már egészen fiatalon olyan világsztár figyelmét keltette fel, mint Quincy Jones. Gigi a Megasztár hatodik évadát nyerte meg. A legendás producer egy videón keresztül hallotta őt, és annyira megtetszett neki a hangja, hogy 2012-ben személyesen meghívta a svájci Montreux-i Jazzfesztiválra. Így a 16 éves Gigi világsztárokkal közös színpadon lépett fel.

Radics Gigi fekete ruhában mosolyog és fogja a mikrofont.
Radics Gigi esküvő: Idén augusztusban mondta ki a boldogító igent (Fotó: Vendel Lajos)

Takács Nikolas – portugál sztárral készített dalt és Lisszabonban lépett fel

Takács Nikolas az X-Faktor első évadában tűnt fel, ahol egészen a döntőig jutott, és végül a második helyen végzett. A tehetségkutató után azonban nemcsak itthon építette tovább a karrierjét. 2011-ben különleges nemzetközi együttműködés jött össze: Nikolas a portugál énekesnővel, Aureával készítette el a Where Is The Love című duettet. Aurea ekkor már Portugália egyik ismert popsztárja volt. A közös dal nem állt meg a stúdióban: Aurea meghívta Nikolast a lisszaboni koncertjére, ahol együtt is színpadra álltak. Az énekes most pedig a Sztárban Sztár 2026 színpadán mutatja meg tehetségét.

A négy történetben a közös pedig, hogy a magyar tehetségkutatók mindegyikük esetében csak a kezdetet jelentették, és ezután meg sem álltak a külföldi sikerekeig.

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