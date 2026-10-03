Megasztár balhé: „Te hitetlen kis sz*r” – Marics Peti beszólt Herceg Erikának, de Erika ezt sem hagyta szó nélkül

Marics Peti és Herceg Erika között ismét elszabadultak az indulatok a Megasztárban – legalábbis elsőre úgy tűnik. A két mentor valamin poénkodott, amikor Petiből kicsúszott egy meglehetősen erős beszólás. Erika azonban azonnal visszavágott neki.
Így szólt be a Megasztár adásában Peti Erikának
A két mentor valamiről beszélgetett, ám az nem derült ki pontosan, mi volt a szóváltás előzménye. A hangulat azonban egy pillanat alatt megváltozott, amikor Marics Peti odaszúrt Erikának.
Te hitetlen kis sz*r
– mondta a zenész. Peti azonban rögtön érezte, hogy talán erősre sikerült a megfogalmazás, ezért már kérte is a bocsánatot.
Ez szeretetből belefér csak, akit szeretek, annak mondom ezt
– magyarázta. Erika azonban nem hagyta annyiban, és ő is visszaszólt Petinek.
Kisfiú vagy, egy kisbaba.
Marics erre már nem vitatkozott, hanem tovább vitte a poént: „Ha ez kell ahhoz, hogy ne sértődj meg, az vagyok, gugugágá.” A jelenet tehát első pillantásra akár egy újabb zsűritagok közötti összecsapásnak is tűnhetett, ám gyorsan egyértelművé vált, hogy Marics Peti nem komolyan támadta Erikát, hanem egymást ugratták. A Megasztár új évadában azonban nem példa nélküli, hogy a mesterek között feszültebb pillanatok alakulnak ki. Herceg Erika és mestertársai között korábban valódi konfliktus is kialakult, amelynek során Erika végül leviharzott a színpadról a TV2 sajtótájékoztatóján. Ezúttal azonban más volt a helyzet. A beszólás mögött nem valódi harag áll.
Megasztár válogató adás szombaton 19:45-től a TV2-n!