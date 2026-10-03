Megasztár balhé: „Te hitetlen kis sz*r” – Marics Peti beszólt Herceg Erikának, de Erika ezt sem hagyta szó nélkül

Marics Peti és Herceg Erika között ismét elszabadultak az indulatok a Megasztárban – legalábbis elsőre úgy tűnik. A két mentor valamin poénkodott, amikor Petiből kicsúszott egy meglehetősen erős beszólás. Erika azonban azonnal visszavágott neki.

Megasztár 2026: A mesterek közötti balhézás nem ritka az idei évadban (Fotó: TV2)

Így szólt be a Megasztár adásában Peti Erikának

A két mentor valamiről beszélgetett, ám az nem derült ki pontosan, mi volt a szóváltás előzménye. A hangulat azonban egy pillanat alatt megváltozott, amikor Marics Peti odaszúrt Erikának.

Te hitetlen kis sz*r

– mondta a zenész. Peti azonban rögtön érezte, hogy talán erősre sikerült a megfogalmazás, ezért már kérte is a bocsánatot.

Ez szeretetből belefér csak, akit szeretek, annak mondom ezt

– magyarázta. Erika azonban nem hagyta annyiban, és ő is visszaszólt Petinek.