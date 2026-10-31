Marics Peti kiosztotta a Megasztár versenyzőket, majd kirakta őket: „Elfogadtátok a sorsotokat”

Julianna és Kálmán már a párbaj előtti színpadra lépéskor sem tűntek igazán felszabadultnak. Marics Peti rögtön kiszúrta, hogy a két versenyzőből hiányzik az a lendület, amit korábban mutattak. A Megasztár mestere már ekkor szóvá tette, hogy szerinte valami nincs rendben.

Megasztár 2026: Marics Peti nem értette, mi történik a színpadon (Fotó: TV2)

Megasztár: A lelkesedésen vérzett el két jó énekes

Már a produkció előtt érezte Marics Peti, hogy baj van. „Olyan, mintha nem lenne energiátok úgy, ahogy szokott általában” – jegyezte meg. A két versenyző elmondta, hogy fáradtak, ráadásul azt is szerették volna, ha olvashatják a dalszöveget. Ez azonban nem igazán nyerte el a mester tetszését.

Nem örülök neki, de oké. Inkább így, mint hogy a csöndet hallgassuk, meg a zenei alapot. Viszont azt szeretném kérni, hogy kicsit rázzátok fel magatokat, és felejtsétek el, hogy elvesztettétek kicsit önmagatokat. Most itt vagytok, hozzátok ki a maximumot!

– mondta nekik Marics Peti. A produkció után azonban nem érkezett meg az a fordulat, amiben a mester reménykedett. Dallos Bogi és Herceg Erika is megjegyezte, hogy a produkció nem volt az igazi, T. Danny pedig ennél is keményebben fogalmazott.

A Megasztár mesterei nem voltak elragadtatva a produkciótól (Fotó: TV2)

„Mi jó kedvvel ültünk ide és vártunk titeket, és nem kaptuk ezt vissza, úgy érzem” – fogalmazott T. Danny. Marics Peti ezután már arra volt kíváncsi, hogy vajon maga a verseny vette-e el a két énekes kedvét. „Most itt mi történt? Elment a kedve a versenytől mindkettőtöknek?” – kérdezte.