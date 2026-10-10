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Megasztár

Marics Peti beleállt Wolf Kati tanítványába a Megasztárban: „Kati lehet ráment kicsit a cashre”

32 perce
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Újabb olyan versenyző érkezett, akinek neve egy ismert magyar előadóhoz köthető. A Megasztárba jelentkező fiatalról kiderült, hogy Wolf Kati tanítványa, Marics Petit azonban nem nyűgözte le a tehetsége, aminek hangot is adott.
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MegasztárWolf KatiMarics Peti

Az idei Megasztárban egymás után bukkannak fel olyan versenyzők, akiknek valamilyen különleges kapcsolatuk van ismert emberekkel. Ezúttal olyan jelentkező érkezett, aki állítása szerint Kis Grófóval van rokonságban, de ez még nem minden: Schóbert Lara is ma este színpadra áll és megmérettetni magát. Most pedig egy újabb ismert névhez kapcsolódó történetre derült fény, ugyanis Wolf Kati tanítványa érkezett megmutatni, hogy mit tud.

A Megasztár egyik versenyzője, Wolf Kati tanítványa áll a színpadon.
Megasztár 2026: Wolf Kati tanítványa is színpadra lépett (Fotó: TV2)

Megasztár: Marics Peti kemény kritikával illette a versenyzőt

A versenyzőről a produkció előtt derült ki, hogy már nem teljesen egyedül próbál érvényesülni a zenei pályán: Wolf Kati foglalkozik vele. Marics Peti természetesen rögtön rákérdezett a közös munkára.

Mennyi ideje dolgoztok együtt Kati művésznővel?

– kérdezte a mester. A versenyző röviden válaszolt: „Ez a második év.”
Amikor a produkció elkezdődött, nem volt minden mester elragadtatva. Marics Peti pedig nem tudta magában tartani, és odasúgta Dallos Boginak:

Marics Peti hangot adott nem tetszésének.
Marics Peti nem volt lenyűgözve a produkciótól (Fotó: TV2)
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Hát, Kati lehet ráment kicsit a cashre

– mondta viccelődve a mester. A megjegyzés természetesen csak a zsűriasztalnál hangzott el, így az, hogy a versenyző végül továbbjutott-e – annak ellenére, hogy a produkciója Marics Petit nem győzte meg teljesen –, csak a ma esti adásból derül ki. A Megasztár új részei szombatonként 19:45-től láthatóak a TV2 képernyőjén.

@borsonline

Rubint Réka lány összetört a Megasztár színpadán Lara az egyik kedvenc dalát énekelte el a válogatón. Aztán az értékelés előtt nagyon elérzékenyült. #bors #megasztár #rubintréka #lara #betegség #küzdelem

♬ eredeti hang – Bors - Bors
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