Marics Peti beleállt Wolf Kati tanítványába a Megasztárban: „Kati lehet ráment kicsit a cashre”

Az idei Megasztárban egymás után bukkannak fel olyan versenyzők, akiknek valamilyen különleges kapcsolatuk van ismert emberekkel. Ezúttal olyan jelentkező érkezett, aki állítása szerint Kis Grófóval van rokonságban, de ez még nem minden: Schóbert Lara is ma este színpadra áll és megmérettetni magát. Most pedig egy újabb ismert névhez kapcsolódó történetre derült fény, ugyanis Wolf Kati tanítványa érkezett megmutatni, hogy mit tud.

Megasztár 2026: Wolf Kati tanítványa is színpadra lépett (Fotó: TV2)

Megasztár: Marics Peti kemény kritikával illette a versenyzőt

A versenyzőről a produkció előtt derült ki, hogy már nem teljesen egyedül próbál érvényesülni a zenei pályán: Wolf Kati foglalkozik vele. Marics Peti természetesen rögtön rákérdezett a közös munkára.

Mennyi ideje dolgoztok együtt Kati művésznővel?

– kérdezte a mester. A versenyző röviden válaszolt: „Ez a második év.”

Amikor a produkció elkezdődött, nem volt minden mester elragadtatva. Marics Peti pedig nem tudta magában tartani, és odasúgta Dallos Boginak: