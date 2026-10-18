Nem hiszed el, hogy festettek: így kezdték a Megasztár mesterei pályafutásukat – Galéria

A Megasztár idei mesterei között négy különböző történet találkozik. Míg Marics Peti vloggerként kezdte pályafutását, addig T. Danny nagyon fiatalon fordult a zene felé. Herceg Erika egy ukrán lánycsapat tagjaként futott be nemzetközileg, Puskás-Dallos Bogi pedig már tinédzserként országos ismertségre tett szert. Bár ma mindannyian a feltörekvő énekesek sorsáról döntenek, pályájuk kezdetén feltehetően még egyikük sem gondolta volna, hogy egyszer a másik oldalról figyelik majd a tehetségkutató versenyzőit. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

Megasztár 2026: így festett a zsűrigárda a TV2 sajtótájékoztatóján (Fotó: DFP)

Innen indultak a Megasztár mesterei

Marics Peti nagyon korán elkezdett építkezni a közösségi médiában. Egy 2022-es szakmai interjú szerint már akkor több mint 150 ezres követőtábora volt a TikTokon, amikor a dalaik még kevésbé voltak ismertek. Videós tartalmaival és humoros oldalával is sokakat megszólított, később pedig Valkusz Milánnal megalapították a VALMAR-t, amely rövid idő alatt az egyik legsikeresebb hazai popduóvá vált.