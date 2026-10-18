Nem hiszed el, hogy festettek: így kezdték a Megasztár mesterei pályafutásukat – Galéria

A Megasztár idei mesterei között négy különböző történet találkozik. Míg Marics Peti vloggerként kezdte pályafutását, addig T. Danny nagyon fiatalon fordult a zene felé. Herceg Erika egy ukrán lánycsapat tagjaként futott be nemzetközileg, Puskás-Dallos Bogi pedig már tinédzserként országos ismertségre tett szert. Bár ma mindannyian a feltörekvő énekesek sorsáról döntenek, pályájuk kezdetén feltehetően még egyikük sem gondolta volna, hogy egyszer a másik oldalról figyelik majd a tehetségkutató versenyzőit. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!
Innen indultak a Megasztár mesterei
Marics Peti nagyon korán elkezdett építkezni a közösségi médiában. Egy 2022-es szakmai interjú szerint már akkor több mint 150 ezres követőtábora volt a TikTokon, amikor a dalaik még kevésbé voltak ismertek. Videós tartalmaival és humoros oldalával is sokakat megszólított, később pedig Valkusz Milánnal megalapították a VALMAR-t, amely rövid idő alatt az egyik legsikeresebb hazai popduóvá vált.
Herceg Erika története teljesen másként indult. Már 13 évesen megnyert egy kárpátaljai magyar dalversenyt, később pedig modellként is dolgozott. Az igazi zenei áttörés azonban 2013-ban érkezett, amikor bekerült a VIA Gra nevű, nemzetközileg ismert ukrán lányformációba. 2020-ban végül kilépett, és szólókarrierbe kezdett.
A képre kattintva galéria nyílik:
Puskás-Dallos Bogi szintén egészen fiatalon kezdett énekelni. A zenei pályafutása 15 éves korában indult be igazán, amikor feltöltött egy videót az internetre, amelyen énekelt. Egy menedzser felfigyelt rá, és innentől kezdve felgyorsultak az események. 2014-ben, mindössze 15 évesen szerepelt A Dal című műsorban a We All című számmal, amellyel egészen a második helyig jutott. Bogi a Megasztár előtt már az X-Faktor zsűriasztalánál is ült. T. Danny története is tinédzser korban kezdődött. Saját bevallása szerint Eminem volt az egyik legnagyobb példaképe, és az ő hatására kezdett el komolyabban foglalkozni a zenével. 15 éves volt, amikor megírta első saját szerzeményeit, és ugyanebben az időszakban egy rapversenyre is benevezett. A rapper akkor tett szert országos ismertségre, amikor 20 évesen megjelent a Csak Te című szerzeménye, amely a szerelmi csalódásáról szól. Néhány hónappal később ehhez videoklipet is forgatott, melyet több mint egymillióan tekintettek meg.