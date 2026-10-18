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Megasztár

Nem hiszed el, hogy festettek: így kezdték a Megasztár mesterei pályafutásukat – Galéria

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Ma már mesterként ülnek a zsűriszékben, de korábban egészen másképp néztek ki. Képeken mutatjuk, honnan indultak el a Megasztár mesterei.
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Megasztárfotóalbumakkor és most

A Megasztár idei mesterei között négy különböző történet találkozik. Míg Marics Peti vloggerként kezdte pályafutását, addig T. Danny nagyon fiatalon fordult a zene felé. Herceg Erika egy ukrán lánycsapat tagjaként futott be nemzetközileg, Puskás-Dallos Bogi pedig már tinédzserként országos ismertségre tett szert. Bár ma mindannyian a feltörekvő énekesek sorsáról döntenek, pályájuk kezdetén feltehetően még egyikük sem gondolta volna, hogy egyszer a másik oldalról figyelik majd a tehetségkutató versenyzőit. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

A Megasztár mesterei a TV2 sajtótájékoztatóján állnak csoportképet a színpadon.
Megasztár 2026: így festett a zsűrigárda a TV2 sajtótájékoztatóján (Fotó: DFP)

Innen indultak a Megasztár mesterei

Marics Peti nagyon korán elkezdett építkezni a közösségi médiában. Egy 2022-es szakmai interjú szerint már akkor több mint 150 ezres követőtábora volt a TikTokon, amikor a dalaik még kevésbé voltak ismertek. Videós tartalmaival és humoros oldalával is sokakat megszólított, később pedig Valkusz Milánnal megalapították a VALMAR-t, amely rövid idő alatt az egyik legsikeresebb hazai popduóvá vált.

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Marics Peti és Valkusz Milán énekel a színpadon.
ValMar: Marics Peti és Valkusz Milán formációja (Fotó: Kalocsai Richard)

Herceg Erika története teljesen másként indult. Már 13 évesen megnyert egy kárpátaljai magyar dalversenyt, később pedig modellként is dolgozott. Az igazi zenei áttörés azonban 2013-ban érkezett, amikor bekerült a VIA Gra nevű, nemzetközileg ismert ukrán lányformációba. 2020-ban végül kilépett, és szólókarrierbe kezdett.

Herceg Erika ül a zsűriasztalnál.
Herceg Erika és Marics Peti már tavaly is a zsűriasztalnál ültek, akkor még Tóth Gabi és Curtis mellett (Fotó: Gáll Regina)

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Akkor és most: Így kezdték a pályájukat a Megasztár zsűritagjai
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A Megasztár 2026-os évadának mesterei a TV2 sajtótájékoztatóján

Puskás-Dallos Bogi szintén egészen fiatalon kezdett énekelni. A zenei pályafutása 15 éves korában indult be igazán, amikor feltöltött egy videót az internetre, amelyen énekelt. Egy menedzser felfigyelt rá, és innentől kezdve felgyorsultak az események. 2014-ben, mindössze 15 évesen szerepelt A Dal című műsorban a We All című számmal, amellyel egészen a második helyig jutott. Bogi a Megasztár előtt már az X-Faktor zsűriasztalánál is ült. T. Danny története is tinédzser korban kezdődött. Saját bevallása szerint Eminem volt az egyik legnagyobb példaképe, és az ő hatására kezdett el komolyabban foglalkozni a zenével. 15 éves volt, amikor megírta első saját szerzeményeit, és ugyanebben az időszakban egy rapversenyre is benevezett. A rapper akkor tett szert országos ismertségre, amikor 20 évesen megjelent a Csak Te című szerzeménye, amely a szerelmi csalódásáról szól. Néhány hónappal később ehhez videoklipet is forgatott, melyet több mint egymillióan tekintettek meg.

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