Patai Anna nővére is megpróbálta a Megasztárt, Herceg Erika azonban leintette: „Ez hallgathatatlan volt”

Patai Anna után a nővére, Budainé Patai Katalin is megmérettette magát a Megasztárban, ám számára egészen másképp alakult a próbálkozás. A korábbi gyereksztár testvére visszajelzést szeretett volna kapni arról, van-e helye a zenei pályán, Herceg Erika azonban már a produkció közben leállította.

A Megasztár 2026-os évadában Patai Anna nővére is megmérettette magát (Fotó: TV2)

Így értékelte produkcióját a Megasztár zsűrije

Patai Anna neve már több mint másfél évtizede összeforrt a Megasztárral. Az énekesnő mindössze 11 évesen jutott be a Megasztár 5. évadának döntőjébe, ahol a zsűri többször is bizalmat szavazott neki. Most pedig kiderült, hogy a családban más is kedvet kapott a tehetségkutatóhoz. Anna nővére, Budainé Patai Katalin azért jelentkezett, hogy megtudja, van-e keresnivalója az éneklés világában.

Legutóbb Annát buzdítottam, úgyhogy most én se maradnék le a sorból

– mondta Katalin. A produkció közben azonban Herceg Erika felemelte a kezét, és leintette Katalint, majd így szólt: