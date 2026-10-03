Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

Patai Anna nővére is megpróbálta a Megasztárt, Herceg Erika azonban leintette: „Ez hallgathatatlan volt”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váratlanul abba kellett hagynia a produkcióját. Patai Anna nővére nem járt sikerrel a Megasztárban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárPatai Annatestvére

Patai Anna után a nővére, Budainé Patai Katalin is megmérettette magát a Megasztárban, ám számára egészen másképp alakult a próbálkozás. A korábbi gyereksztár testvére visszajelzést szeretett volna kapni arról, van-e helye a zenei pályán, Herceg Erika azonban már a produkció közben leállította.

A Megasztár versenyzője, Katalin nem járt sikerrel a produkciójával.
A Megasztár 2026-os évadában Patai Anna nővére is megmérettette magát (Fotó: TV2)

Így értékelte produkcióját a Megasztár zsűrije

Patai Anna neve már több mint másfél évtizede összeforrt a Megasztárral. Az énekesnő mindössze 11 évesen jutott be a Megasztár 5. évadának döntőjébe, ahol a zsűri többször is bizalmat szavazott neki. Most pedig kiderült, hogy a családban más is kedvet kapott a tehetségkutatóhoz. Anna nővére, Budainé Patai Katalin azért jelentkezett, hogy megtudja, van-e keresnivalója az éneklés világában.

Legutóbb Annát buzdítottam, úgyhogy most én se maradnék le a sorból

– mondta Katalin. A produkció közben azonban Herceg Erika felemelte a kezét, és leintette Katalint, majd így szólt:

„Azért túlzásokba nem köll esni” – Marics Peti vonzerejét kérdőjelezte meg a Megasztár csinos versenyzője
Herceg Erika megőrült a sármos fiatal Julióért – A Megasztár versenyzője ráadásul nem is akárki oldalán érkezett
Krizbai Teca 15 év után a Megasztár színpadán tért vissza: elhunyt párjának üzent

Leintettelek, mert ez hallgathatatlan volt

– mondta a mentor. Marics Peti valamivel árnyaltabban fogalmazott, bár ő sem rejtette véka alá a kritikáját. „Energia volt benne, de sokszor mellé lettek lőve az erős magas hangok. „Katalin tehát nem kapta meg azt a visszaigazolást, amiért eredetileg jelentkezett, ám az biztos, hogy a család története ezzel újabb Megasztár fejezettel bővült.

@origo_hu

A Megasztár versenyzője Herceg Erika korára tett megjegyzést Lefagyott Herceg Erika arca, miután a korát illetően kapott megjegyzést. A Megasztár mestere egyből egy világsztár produkciójával védte meg magát. #origo #Hercegerika #megasztár #énekes

♬ eredeti hang – Origo - Origo
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!