Kiesett Schóbert Lara a Megasztárból: így értékelte a zsűri a produkcióját

Schóbert Lara számára véget ért a Megasztár: a fiatal edző és influenszer érzelmes produkcióval állt a mesterek elé, de végül nem kapott elegendő igen szavazatot a továbbjutáshoz. Bár édesanyjának, Rubint Rékának énekelte a dalt, Lara már előre hangsúlyozta, hogy nem szeretné a család nehéz helyzetét a szereplése népszerűsítésére használni.
Ezt az értékelést kapta Lara a Megasztár zsűrijétől
Lara a produkció után elmondta, hogy az elmúlt időszak feszültségei is felszínre törtek benne, és számára az előadás egyfajta érzelmi levezetés is volt.
Én iszonyatosan szeretem ezt a számot, anyukámnak énekeltem, nem akarok ezzel haknizni, de idejöttem leadni azt az érzelmet, stresszt, ami bennem van
– mondta.
A háttérben valóban komoly családi megpróbáltatás áll: Rubint Réka 2026-ban nyilvánosan is beszélt arról, hogy súlyos daganatos betegséggel küzd. A történtek az egész családra hatással voltak, így Lara számára különösen személyes jelentősége volt annak, hogy édesanyjának énekeljen. Az érzelmek azonban önmagukban nem jelentettek automatikus továbbjutást. Dallos Bogi erre fel is hívta a figyelmet, és zsűritársaihoz az alábbi tanáccsal fordult:
Itt most nekem az is a kérdés, hogy ha függetlenítünk a családnak az ismertségétől, akkor hallottunk-e már hasonló produkciót, akit továbbjuttattunk. Tehát ér-e ez most egy továbbjutást ebben az esetben
– fogalmazott Dallos Bogi. A mester végül igent mondott Lara produkciójára, és azt is hozzátette, hogy látja benne a zenei affinitást. Ez azonban kevésnek bizonyult: a zsűri többi tagja nem támogatta a továbbjutását, így Schóbert Lara számára az előválogatón véget ért a Megasztár.