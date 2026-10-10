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Megasztár

Kiesett Schóbert Lara a Megasztárból: így értékelte a zsűri a produkcióját

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Kijelentette, nem haknizni szeretne édesanyja betegségével, fontosnak tartotta azonban elmondani, hogy a dalt neki szánta. Schóbert Lara számára azonban véget ért a Megasztár, ugyanis nem sikerült elegendő mestert maga mellé állítania.
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Megasztárkiesésschobert lara

Schóbert Lara számára véget ért a Megasztár: a fiatal edző és influenszer érzelmes produkcióval állt a mesterek elé, de végül nem kapott elegendő igen szavazatot a továbbjutáshoz. Bár édesanyjának, Rubint Rékának énekelte a dalt, Lara már előre hangsúlyozta, hogy nem szeretné a család nehéz helyzetét a szereplése népszerűsítésére használni.

A Megasztár 9. évadába Schóbert Lara is feltűnt.
Megasztár 2026: Schóbert Lara nem jutott tovább a középdöntőbe (Fotó: TV2)

Ezt az értékelést kapta Lara a Megasztár zsűrijétől

Lara a produkció után elmondta, hogy az elmúlt időszak feszültségei is felszínre törtek benne, és számára az előadás egyfajta érzelmi levezetés is volt.

Én iszonyatosan szeretem ezt a számot, anyukámnak énekeltem, nem akarok ezzel haknizni, de idejöttem leadni azt az érzelmet, stresszt, ami bennem van

– mondta.

Schóbert Lara könnyes szemmel állt a zsűri előtt.
Schóbert Lara, Lady Gaga: Always Remember Us This Way című számát énekelte el (Fotó: TV2)

A háttérben valóban komoly családi megpróbáltatás áll: Rubint Réka 2026-ban nyilvánosan is beszélt arról, hogy súlyos daganatos betegséggel küzd. A történtek az egész családra hatással voltak, így Lara számára különösen személyes jelentősége volt annak, hogy édesanyjának énekeljen. Az érzelmek azonban önmagukban nem jelentettek automatikus továbbjutást. Dallos Bogi erre fel is hívta a figyelmet, és zsűritársaihoz az alábbi tanáccsal fordult:

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Itt most nekem az is a kérdés, hogy ha függetlenítünk a családnak az ismertségétől, akkor hallottunk-e már hasonló produkciót, akit továbbjuttattunk. Tehát ér-e ez most egy továbbjutást ebben az esetben

 – fogalmazott Dallos Bogi. A mester végül igent mondott Lara produkciójára, és azt is hozzátette, hogy látja benne a zenei affinitást. Ez azonban kevésnek bizonyult: a zsűri többi tagja nem támogatta a továbbjutását, így Schóbert Lara számára az előválogatón véget ért a Megasztár.

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