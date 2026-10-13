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Megasztár

Nem csak Gáspár Győző okozott meglepetést a Megasztárban: ezeket a hírességeket láthattuk

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Több olyan ismert arc is feltűnt a műsorban, akiket a közönség már jól ismerhet. Összeszedtük, kik okoztak különleges pillanatokat a Megasztárban.
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Megasztármeglepetésmagyar sztárok

A Megasztár idei évada több olyan szereplőt is hozott, akiknek már a neve is ismerősen csenghetett a nézőknek. Volt, aki egy híres család tagjaként érkezett, de voltak, akik nem saját tehetségüket villantották meg, csak támogatóként kísértek valakit a műsorba.

A Megasztár színpadán Győzike kiáll barátjáért, hogy juttassák tovább.
Megasztár 2026: Gáspár Győzike mellett több híresség is feltűnt (Fotó: TV2)

Nem versenyzőként érkezett a Megasztárba, de egyszer csak már színpadon állt

Gáspár Győző egészen más szerepben tűnt fel a Megasztárban, mint ahogyan azt gondolhatnánk. Sofőrje, Rózsa Márkó versenyzőként próbált továbbjutni, ám a mesterek első körben nemet mondtak neki. Győző ezt nem hagyta annyiban, felment a színpadra, és megpróbálta meggyőzni a zsűrit, hogy adjanak még egy esélyt a fiatalnak. Dallos Bogi szerint kérdéses volt, hogy ez így igazságos-e, végül azonban T. Danny továbbjuttatta Márkót a középdöntőbe.

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Schóbert Lara édesanyjának énekelt, azonban nem jutott tovább

Schóbert Lara érzelmes produkcióval érkezett a Megasztárba. A fiatal edző és influenszer rákkal küzdő anyukájának, Rubint Rékának énekelt. Bár hangsúlyozta, hogy nem szeretne édesanyja betegségével haknizni, inkább a benne lévő feszültséget szerette volna kiadni magából. A produkció azonban nem volt elég a továbbjutáshoz: Dallos Bogi igennel szavazott, de a többi mester nem támogatta Lara folytatását. A mesterek elmondásuk szerint teljesen elvonatkoztattak attól, hogy Lara ismert, és úgy hozták meg a döntésüket.

Schóbert Lara mosolyogva beszél a mikrofonba a színpadon.
Schóbert Lara egy Lady Gaga dalt adott elő (Fotó: TV2)

Ádám Attila többeket biztatott a jelentkezésre

A tavalyi évad ezüstérmese, Ádám Attila idén kísérőként tért vissza a Megasztárba, és nem egyedül érkezett: több rokona és barátja is kedvet kapott a szerepléshez. Nem mindenkinek sikerült azonban meggyőznie a mestereket, sőt, volt olyan rokon, akinek a produkcióját maga Ádám Attila is csak „kicsit furának” találta. Szabolcs azonban egy Nótár Mary-dallal olyan jól teljesített, hogy végül mind a négy mentor igennel szavazott rá, így bekerült a középdöntőbe.

Ádám Attila fekete szettben áll a Megasztár színpadán.
Ádám Attila a tavalyi évad ezüstérmese volt, idén kísérőként érkezett (Fotó: MEDIAWORKS)

Az internet által ismertté vált szereplők is megérkeztek

Az interneten ismertté vált szereplők közül is többen megpróbálták meghódítani a mestereket. Közülük Varga Irén, aki ezúttal sem maradt csendben: a válogató alatt Pikács Violettával keveredett szócsatába. Irén azt hangoztatta, hogy ő a legnagyobb sztár és ikon, miközben a korábbi sérelmeit is felidézte. A vita odáig fajult, hogy rendőrt is akartak hívni, végül azonban váratlan fordulat következett: Violetta békülést kezdeményezett, kezet nyújtott Irénnek, aki ezt elfogadta. Irén mellett a Pumacsaj is az internet világából érkezett a Megasztárba. A színpadra lépése már önmagában emlékezetesre sikerült, hiszen hatalmas eséssel indított, majd T. Danny egyik dalát adta elő. A mesterek azt is megkérdezték tőle, honnan ered különleges művészneve. Pumacsaj elárulta, hogy egykor egy társkeresős beszélgetésben használta ezt a nevet – azóta azonban már férjhez ment.

A Megasztár idei évada tehát nem csak a feltörekvő énekesekről szól: ismert családnevek, korábbi versenyzők, internetes sztárok és olyan szereplők is feltűntek benne, akik már önmagukban is komoly figyelmet kaptak a közönségtől.

@borsonline

Varga Irén nekiment a Megasztárban a Diridáré műsorvezetőjének A műsor közösségi oldalára felkerült rövid videóban látszik, hogy keményen összefeszült a két asszony. Varga Irén odament Pikács Violettához és közölte vele, hogy ő a minden a szupersztár, mire a Diridáré műsorvezetője emlékeztette Irént arra, hogy annak idején ő volt az, aki lehetőséget adott neki. #bors #megasztár #vargairé #balhé #vicc

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